Die Spiellinie auf der Krusenkoppel in Kiel ist gestartet. Es herrscht buntes Treiben, für Kinder gibt es hier viele Workshops, die auf Kreativität setzen. Thematisch geht es „raus aufs Land“, das Angebot ist vielversprechend.

Kiel. Die Sonne taucht die Spielwiese an der Krusenkoppel in ein warmes, goldenes Licht, während sich die fröhlichen Klänge der Kieler Woche mit Kinderlachen mischen. Ein sanfter Sommerwind streicht über den Hügel der Spiellinie, die auch in diesem Jahr wieder gut besucht ist. Ob im Lehmbad rummatschen, an der Malwand den Pinsel schwingen, auf der Hüpfburg toben, ein ganzes Dorf zimmern oder peppiger Kindermusik zuhören: Für Kinder ist dieses Gelände ein Traum.