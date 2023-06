﻿Kieler-Woche-Ticket 2023: So günstig mit Bus, Bahn und Fähre fahren

Bisher 3600 Patienten am Klinikum

Hoher Besuch aus der Ukraine im Kieler UKSH: Botschafter Makeiev trifft Landsleute

Hoher Besuch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel: Oleksii Makeiev, neuer Botschafter der Ukraine in Deutschland, hat seinen Besuch auf der Kieler Woche 2023 genutzt und am UKSH Landsleute getroffen. Um eine Menge von Ihnen wird sich dort derzeit gekümmert: auf Stationen, in Patientenzimmern, in Behandlungen, in OP-Sälen.