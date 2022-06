Zum Abschlusswochenende der Kieler Woche erwarten Verkehrsunternehmen eine sehr hohe Auslastung. Welche Buslinien in Kiel sind besonders betroffen und wie viele Menschen dürfen maximal mit einer SFK-Fähre fahren? Ein Überblick.

Kiel. Am Freitagmittag ist Sophie Petersen extra früh dran. 20 Minuten vor Abfahrt der Fähre in Richtung Laboe steht sie auf der Bahnhofsbrücke in Kiel. „Letztes Mal durfte ich fast nicht mehr mitfahren“, erzählt sie. Nicht etwa, weil sie auf den letzten Drücker ankam. Sondern, weil die Fähre überfüllt war. Die Kieler Woche bringt den Verkehr in und um Kiel zum Teil an seine Grenzen. Die Prognose fürs Wochenende: Es wird voll – egal, ob Fähre, Bus, Bahn oder Autobahn.

„Erfahrungsgemäß steigt bei dem angekündigten Wetter am Abschlusswochenende nochmals die Nachfrage“, sagt Andrea Kobarg, Sprecherin der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) sowie der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Die Fähren der Fördelinie und Schwentinelinie seien sehr gefragt.