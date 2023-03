﻿Kieler Wochenmärkte nach Corona: Händler zwischen Sorge und Zuversicht

Corona hat den Kieler Wochenmärkten auf dem Blücher- und dem Exerzierplatz einen Boom beschert. Jetzt ist die Normalität zurückgekehrt. Mit ihr melden sich auch alte Probleme wieder. Ein Händler will den Märkten zu neuer Schubkraft verhelfen – mit provokanten Ideen.

Der Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz in Kiel: Nicht an jedem Stand herrscht so viel Betrieb wie hier.

Kiel. Vor einigen Wochen rumorte es bei den Markthändlerinnen und -händlern auf dem Kieler Blücherplatz. Der Grund: Vor allem, weil der Markt um ein paar größere Stände kleiner geworden war, wurde die Aufstellung der Wagen leicht verändert. Und weil Stammkunden nun einmal ihre Stammplätze ansteuern, fürchtete mancher von der Umstellung Betroffene, in Zukunft nicht mehr gefunden zu werden.

In der ersten Frühlingswoche scheint der Ärger verflogen. Bei Philine Oldehus, die ihr Backwerk jetzt etwas näher an der Esmarchstraße verkauft, herrscht am Morgen Hochbetrieb. Auch Rafael Göttsch vom Freiburger Olivenstand ist mit seinem neuen Eckstandort nicht unzufrieden. „Wenn die Leute durch die Verkaufsgasse gehen, kommen sie jetzt direkt auf mich zu. Das finde ich gut“, urteilt Göttsch.

Wochenmärkte in Kiel: Zahl der Stände nimmt stetig ab

Stefan Müller von Müllers Käsehandel zählt zu den Verkäufern, die den Standort dieses Mal nicht wechseln mussten. Aber in den 23 Jahren, die er mittlerweile auf dem Blücherplatz verkauft, habe natürlich auch er schon umziehen müssen. „Schauen Sie, das war früher alles auch noch Markt“, sagt Müller und zeigt zum leeren Randbereich des Blücherplatzes. Um dreißig bis vierzig Prozent sei die Marktfläche in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschrumpft, schätzt er – Tendenz anhaltend. „Früher waren die Stände größer und hatten mehr Mitarbeiter“, erinnert sich Stefan Müller. „Wenn dann einer in Rente ging, stand der Nachfolger schon bereit. Das ist heute nicht mehr so.“

Arne Ivers von der Stadt Kiel bestätigt diese Einschätzung. Die Tendenz sei seit vielen Jahren tatsächlich eher abnehmend. Daran hat auch die Corona-Krise nichts geändert, die den Standbetreibern in der Hochphase der Pandemie Traumumsätze bescherte.

Und wie sieht es damit heute aus? Der Austausch mit den Händlerinnen und Händlern hat ergeben, dass die Umsätze nach dem „Corona-Boom“ der Wochenmärkte leicht nachgelassen habe, erläutert Ivers. Fragt man an den Ständen auf dem Kieler Exerzierplatz nach, bekommt man unterschiedliche Antworten.

Gestiegene Einkaufspreise sind für Händlerin eine zusätzliche Herausforderung

Bei Tanja Kohrt laden an diesem Vormittag bereits Erdbeeren und Spargel dazu ein, in der Küche die Frühlingssaison zu eröffnen. Blühende Umsätze kann die langjährige Betreiberin von Früchte-Kohrt allerdings nicht vermelden. „Wir nähern uns hier langsam wieder dem Vor-Corona-Niveau – und das ist nicht gut“, sagt sie und ergänzt, dass derzeit zudem die gestiegenen Einkaufspreise ihren Schnitt drücken würden.

Tanja Kohrt von Früchte-Kohrt berichtet, dass derzeit die gestiegenen Einkaufspreise ihren Schnitt drücken würden. © Quelle: Frank Peter

Auch Stefan Dressler vom Pflanzenhof Dressler berichtet, dass die aktuellen Marktumsätze des Unternehmens zwar noch leicht über denen des Vor-Corona-Jahrs 2019 liegen würden, es für ihn aber wenig Grund für Optimismus gebe: „Es herrscht einfach zu wenig Betrieb auf den Märkten. Das macht mir Sorge.“

Auch wenn Andreas Vorbeck auf den Wochenmärkten aktuell immer noch zehn bis 15 Prozent mehr verdient als vor der Pandemie, wünscht sich der Inhaber der Bäckerei Lyck, ebenfalls mehr Schubkraft für die Märkte. Aus diesem Grund plant er, eine Werbegemeinschaft der Kieler Wochenmärkte zu gründen, um deren Reize beispielsweise auf Social Media darzustellen. Drei bis vier Handvoll Mitstreitende habe er für das Projekt bereits gefunden.

Bäckermeister Vorbeck: „Auf dem Rathausplatz würde der Markt von der Altstadtatmosphäre profitieren“

Außerdem hat der Bäcker eine gewagte Idee. „Die Standgebühren sind nach meiner Einschätzung nach in Kiel sehr niedrig. Würde man sie verdoppeln und das Geld für Werbezwecke einsetzen, könnten wir viele neue Kunden gewinnen.“

Tanja Kohrt schüttelt dazu nur den Kopf: „Herr Vorbeck verkauft seine Waren ja aus einem kleinen Wohnwagen heraus und zahlt entsprechend wenig. Ich habe hier einen großen Stand. Wenn sich meine Gebühren verdoppeln würden, wäre ich weg vom Markt.“

Doch Andreas Vorbeck hat noch einen zweiten Vorschlag für den Markt auf dem Exer: „Es ist deutlich zu beobachten, dass er an diesem Standort immer weiter schrumpft. Ich könnte mir gut vorstellen, ihn auf den Rathausplatz zu verlegen und dort von der Altstadtatmosphäre zu profitieren.“

Der Stand der Kieler Lachsforelle konnte seit Corona viele neue Stammkunden dazugewinne, erzählt Jörg Schumacher. © Quelle: Frank Peter

Jörg Schumacher blickt skeptisch, als er mit dieser Idee konfrontiert wird. „Ich fürchte, das würde zu eng werden und enorme Parkplatzprobleme mit sich bringen“, urteilt der Händler vom Stand der Kieler Lachsforelle. Dies habe sich schon auf dem Asmus-Bremer-Platz gezeigt.

Als Anbieter eines regionalen Produkts zählt Schumacher übrigens zu den Händlern, die tendenziell weniger vom Kundenrückgang betroffen zu sein scheinen. „Wir haben durch Corona viele neue Stammkunden dazugewonnen“, sagt er. „Und die alten sind uns sowieso treu geblieben.“