﻿Regatten zur Kieler Woche 2023: Sanitäter waren schneller als die Kutter der Marine-Teams

Kiel. Mit einem großen Finale sind die Kutterregatten der Kieler Woche 2023 auf die Zielgerade eingebogen. Beim Kutterrace über 1000 Meter gab es diesmal klare Sieger. In der Marineklasse siegte das Team vom Sanitätsunterstützungszentrum Kiel. In der offenen Klasse hatte das Team des TSV Seestermüher Marsch die Nase vorn.

„Die Bedingungen waren gut, die Mannschaften hoch motiviert. Es hat wieder viel Spaß gemacht“, sagte Kapitänleutnant Michael Bauer nach den Wettfahrten auf dem Kurs zwischen der Seebadeanstalt Bellevue und dem Olympiahafen Düsterbrook. Beim großen Finale der Marineklasse gingen sechs Kutterteams an den Start. Am Ende siegte nach 1000 Metern das Team des Sanitätsunterstützungszentrums Kiel mit Stabsbootsmann Heidi Wittmaack an der Pinne.

„Heidi Wittmaack hatte zuvor mit ihrem Team vom Sanitätsunterstützungszentrum den dritten Platz bei den Damen belegt“, so Bauer. Im Finale der Herren sprang die Soldatin dann als Steuerfrau ein „und übernahm die Verantwortung“. Mit Erfolg: Sie brachte das Männerteam des Sanitätsunterstützungszentrums auf Siegkurs.

Marinekutterregatten Kieler Woche 2023: Heeres-Team ganz knapp an Platz 3 vorbei

In der Marineklasse siegten die Sanitäter aus Kiel deutlich vor dem Kutterteam der Marineunteroffizierschule Plön und den „Angry Birds“ der Marineflieger aus Nordholz. Den vierten Platz belegte erstmals das Aufklärungslehrbataillon 3 des Heeres aus Lüneburg mit nur einer Sekunde Rückstand auf die „Angry Birds“.

Bei den Mannschaften der offenen Klasse kamen die Ruderer vom Team Seestermüher Marsch als erste ins Ziel, gefolgt von den beiden Weser-Mannschaften Team Horizont und Vegesacker Jungs. Auf dem vierten Platz landeten die Auszubildenden der Firma Minimax vom RBZ Technik in Kiel. Bei den Frauen siegten die Haven Filous aus Vegesack vor den Kieler Sprotten der Bundeswehr aus Kiel und dem Sanitätsteam der Bundeswehr um Heidi Wittmaack.

Marineschule auf dem Weg zum Rekordsieger bei den Kutterregatten

Auch beim Segeln gab es am Freitag eine denkwürdige Entscheidung: Die Marineschule Mürwik ist auf dem Weg zum Marinekutter-Rekordsieger. Zum vierten Mal in Folge gewann das Team des Oberstabsgefreiten Thomas Ewald in der Internationalen Klasse der Marinekutterregatta in Kiel.

Das Spitzentrio sah diesmal genauso aus wie bei den Regatten vor einem Jahr: Hinter dem Oberstabsgefreiten lagen der Plöner Segelverein und das Team des Bundeswehr-Infrastrukturzentrums „BAIUDBw Kiel“ und des RBZ Technik aus Kiel.

Bei den Offenen Landes-Jugendmeisterschaften (OLJM) siegte die Mannschaft des Schüler Ruder- und Segelvereins Plön vor dem RBZ Technik Kiel und der gemeinsamen Mannschaft der Möltenorter und Plöner Segler. Bei den Jugendwanderkuttern (JWK) hatte nach sechs Wettfahrten der Schüler Ruder- und Segelverein Plön die Bugspitze vorn – vor den Seglern Teufelsbrück der Segler Vereinigung Altona-Oevelgönne und dem Team Butenplöner aus Plön.

Bei der Siegerehrung der Internationalen Klasse und der OLJM war als ranghöchster Soldat der Marine auch Vizeadmiral Jan C. Kaack dabei. Er würdigte ganz besonders die Wettfahrtleitung um Kapitänleutnant Michael Bauer, der zum letzten Mal als aktiver Soldat die Maerinekutterregatten zur Kieler Woche leitete.

