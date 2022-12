﻿Kiellinien-Umgestaltung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Plänen

Kiel. Der Siegerentwurf zum Umgestaltung der Kiellinie steht fest. Nach der Jury-Entscheidung in der vergangenen Woche liegen jetzt konkrete Ideen vor, wie die Promenade eines Tages aussehen könnte. Bis zum Start der Bauarbeiten wird sich an den Plänen zwar noch einiges ändern. Einen ersten Eindruck ermöglicht der Vorschlag des Berliner Teams „Studio RW, Studio Wessendorf und Plancontrol“ aber bereits. Dabei ist die Aufgabe sehr komplex. Die 3,5 Kilometer lange Kiellinie weist in ihrem Verlauf verschiedene Profile auf. Der Überblick.

Die Kiellinie am Ostseekai

Der Südeingang – mit dem Kreuzfahrtterminal im Rücken – soll einen „Auftaktplatz“ erhalten. Vorgesehen sind Sitzstufen, die bis kurz vor das Wasserniveau hinuntergezogen werden. Auf dem Platz ist außerdem Gastronomie geplant.

Stadtbaurätin Doris Grondke präsentierte am Freitag die Pläne für die Kiellinie. © Quelle: Frank Peter

Die Promenade

Die gesamte 3,5 Kilometer lange Promenade wird mit einem einheitlichen Bodenbelag gepflastert, der am Rand durch ein blau-grünes Plattenband gegliedert wird. Die farbigen Platten markieren auch wichtige Plätze, Übergänge und Aufenthaltsbereiche. In das Band integriert sind Baumstandorte, Mobiliar, Sport- und Spielangebote. Über das Plattenband wird über die gesamte Länge der Kiellinie der langsame Verkehr vom durchgehenden Radverkehr getrennt.

Die Reventlouwiese

Die Reventlouwiese wird das Herzstück der neuen Kiellinie. Hier entsteht ein Wiesenpark mit vielen Bäumen und einem verzweigten Wegenetz. Die Grünfläche wird ausgeweitet in Richtung der Buswendeschleife und der Mobilitätsstation. Das Ziel ist, dass die Grünanlage mit neuen Bäumen den Blick auf die Busse verdeckt. Auf der Reventlouwiese sind Sportangebote und Sitzmöglichkeiten geplant, die Beachvolleyballfelder bleiben erhalten.

Auf der Reventlouwiese ist ein Wiesenpark mit einem neuen Wegenetz geplant. © Quelle: Studio RW, Studio Wessendorf, Plancontrol (Berlin)

Das Camp 24/7 und die Badestelle

Für den Stadtplaner A.W. Faust, der zur Jury gehörte entsteht hier eine Postkarten-Adresse. Die Idee ist, dass auf dem Wasser ein Ponton gebaut wird, auf dem zum einen das Gebäude für das Segelcamp errichtet wird und gleichzeitig eine neue Badestelle entsteht. Der Steg soll auch eine Liegefläche bieten. Noch müssen aber viele Gespräche geführt werden, unter anderem mit dem Camp24/7-Betreiber Kiel-Marketing.

Der Bernhard-Harms-Platz

Am Übergang vom Düsternbrooker Weg zur Kiellinie liegt der Bernhard-Harms-Platz. Er soll in seiner derzeitigen Doppelfunktion als Parkplatz und Veranstaltungsort erhalten bleiben und gestalterisch integriert werden.

Die Bellevuebrücke

Im Sommer 2021 und 2022 wurde der Anleger Bellevue für die Fähren gesperrt und eine temporäre Badestelle eingerichtet. Nach der Umgestaltung der Kiellinie soll es an der Bellevuebrücke eine dauerhafte Doppelfunktion aus Schiffsanleger und Badeort geben. Die Fähren sollen die nördliche Seite der Brücke ansteuern, Richtung Süden entsteht die Badestelle.

Das Berthold-Beitz-Ufer und die nördliche Kiellinie

Die große Unbekannte an der Kiellinie: Da noch nicht beschlossen ist, ob die nördliche Kiellinie autofrei wird, gibt es zwei Varianten für den Abschnitt vom Berthold-Beitz-Ufer bis zum Marinestützpunkt Kiel-Wik. Klar ist, dass der Radverkehr höhere Priorität genießen wird. Dafür wurden zwei Entwürfe vorgestellt. Die autofreie Variante für die nördliche Kiellinie sieht einen 4,50 Meter breiten Premiumradweg vor, der flankiert wird von Fußgängerwegen, einem Pflanzenstreifen und einem Abschnitt für Bäume oder Sitzgelegenheiten. Bei einer Kiellinie, bei der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen erlaubt sind, entsteht eine 5,50 Meter breite Fahrradstraße, auf der für Autos Tempo 30 gilt. Begegnungsverkehr bleibt wie bisher möglich. Für Fußgänger wird bei beiden Varianten ein Boulevard am Wasser gestaltet. Am nördlichen Ende entsteht vor der Orchideenwiese ein Naturspielplatz.

Wie geht es mit der Entscheidung über eine autofreie Kiellinie weiter?

„Durch den Plan, den der Siegerentwurf vorschlägt, haben wir an Zeit gewonnen“, sagt Baudezernentin Doris Grondke. Die beiden Varianten mit einem Premiumradweg (autofrei) oder einer Fahrradstraße (mit Autos) erlauben es, dass die Entscheidung über die künftige Verkehrsführung nicht zeitnah getroffen werden muss. Denn die Pläne können kurzfristig und ohne viel Aufwand geändert werden.

Doris Grondke schließt nicht aus, dass es vor einem endgültigen Beschluss der Ratsversammlung unterschiedliche Testläufe an der Kiellinie gibt. Dabei könnte ausgewertet werden, wie sich das Verkehrsaufkommen in den angrenzenden Straßen verändert, wenn die Kiellinie komplett autofrei wird. Auch eine Variante, dass die Kiellinie nur am Wochenende für den motorisierten Verkehr gesperrt wird, könnte erprobt werden.

Die Finanzierung

Wie teuer die Umgestaltung der Kiellinie wird, ist jetzt noch nicht absehbar. Es gibt bislang keinen groben Kostenrahmen. In welchem Umfang die Kiellinie aufgewertet werden kann, hängt auch von Fördergeldern ab. Baudezernentin Doris Grondke wird nun das Gespräch mit der Landespolitik suchen. Die Kiellinie soll Gelder aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ erhalten. Mit diesem Bund/Länder-Projekt sollen Stadt- und Ortsteilzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Bund, Land und Stadt beteiligen sich jeweils mit einem Drittel an den Kosten der Umgestaltung.

Der Zeitplan

Dass die Jury nun einen Siegerentwurf gekürt hat, ist erst der Anfang in einem langen Planungsprozess. Die Stadt weist darauf hin, dass die Wettbewerbsergebnisse keine fertigen Ausbauplanungen sind, die unmittelbar umgesetzt werden können. Es handelt sich bei dem Beitrag des Berliner Büros um einen Vorentwurf, der zwar ein Gesamtkonzept für die Zukunft der Uferpromenade darstellt, an verschiedenen Stellen aber noch überarbeitet werden muss. Mit dem Team „Studio RW, Studio Wessendorf und Plancontrol“ tritt die Stadt nun in ein Verhandlungsverfahren, in dem konkret thematisiert werden soll, was an den Plänen umsetzbar ist, wo nachgesteuert werden muss und was die Umsetzung etwa kosten würde. Dabei sollen auch die Öffentlichkeit und die Anlieger der Kiellinie gehört werden.

Die Stadt hofft, dass das Verhandlungsverfahren spätestens Mitte 2023 abgeschlossen ist und die Ratsversammlung die Zustimmung gibt, das Siegerbüro mit den weiteren Planungsleistungen zu beauftragen. Erst 2026 soll der endgültige Plan fertig sein, dann geht es an die Ausschreibung an die Bauunternehmen. Bis die Bagger rollen, werden also noch einige Jahre vergehen. Auf ein Datum, wann die Umgestaltung der Kiellinie abgeschlossen ist, will Doris Grondke nicht festlegen. „Das ist zum jetzigen Zeitpunkt unseriös.“