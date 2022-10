﻿Kiels erstes Taubenhaus soll die Vögel aus dem Bahnhof locken

Es ist 20 Quadratmeter groß, hat mehrere Öffnungen an der Seite, Solarzellen auf dem Dach und eine Außenvoliere: So sieht Kiels erstes Taubenhaus in der Luxusvariante aus. 50 000 Euro hat die Deutsche Bahn dafür bezahlt, um die Tauben aus dem Bahnhofsgebäude wegzubekommen.

Nun kann das erste Taubenhaus in Kiel an den Start gehen (von links): Initiator Gisbert Selke von der Deutschen Bahn, Björn Thoroe (Linke), Axel Schnorrenberg (SPD), Tierheimleiterin Elisabeth Haase und Frank Festersen, Leiter des Kieler Ordnungsamtes.

Kiel. „Ruckedigu!“, wird es bald aus dem ersten Kieler Taubenhaus auf einem städtischen Grundstück in der Nähe des Bahnhofs tönen. Die Stadt, die Politik, das Tierheim Uhlenkrog und die Deutsche Bahn setzen sich gemeinsam gegen das Leid der Stadttauben ein: Die ersten 100 Tauben sollen hier zeitnah einen festen Platz, Pflege und artgerechtes Futter finden. 50 000 Euro hat die Deutsche Bahn dafür investiert und hofft nun, damit das Taubenproblem im Bahnhof selbst in den Griff zu bekommen.

Der Hintergrund: Stadttauben sind verwilderte Nachfahren von Zuchttauben, denen eine starke Brutaktivität angezüchtet wurde. Diese Haustiere hatten einen Besitzer, wurden betreut, artgerecht gefüttert und tierärztlich versorgt. Doch manch Brieftaube fand den Weg nicht zurück, manch Ziertaube entsprach nicht dem Ideal ihrer Besitzer und wurde ausgesetzt. Da sie im Umland weder genügend Brutplätze noch Nahrung fanden, siedelten sie sich in der Stadt an und ernähren sich von Essensresten oder unerlaubten Fütterungen.

Stadttauben in Kiel: Die Ernährung von Essensresten ist nicht artgerecht

In der Stadt picken sie nach dem, was sie kriegen können. Das sind meist Essensreste, die die Tiere nur schwer verdauen können. „Das ist nicht artgerecht, aber sie finden nichts anderes. Dieser sogenannte Hungerkot ist flüssig und führt zu Mangelerscheinungen“, sagt Elisabeth Haase, Leiterin des Tierheims Uhlenkrog. Viele Menschen sind von der Aufdringlichkeit der hungrigen Tauben und ihren flüssigen Hinterlassenschaften genervt, manch einer tritt sogar nach ihnen. Um die Lage für beide Seiten zu entspannen, entstand die Idee eines Taubenhäuschens, für das sich der Tierschutzverein Kiel und Umgebung schon länger einsetzt.

Denn vom Tierheim betreute Taubenschläge könnten langfristig auch die Population der Tiere durch Austausch der Eier durch Kunststoffeiern in den Brutkästen eingrenzen. In Stuttgart beispielsweise wurden seit 2008 mehr als 32 500 Eier durch Attrappen ersetzt. Mittlerweile gibt es dort elf Taubenhäuser, die von der Stadt unterstützt werden. In Kiel könnten es 15 werden, wenn dieses erste erfolgreich wird.

Tierheimleiterin Elisabeth Haase mit Frank Festersen, Leiter des Kieler Ordnungsamtes im Taubenschlag. © Quelle: Karina Dreyer

„Unser Anliegen ist, die Tauben tierfreundlich aus dem Bahnhof und der Umgebung rauszubringen. Vergrämungsmaßnahmen wie elektrische Drähte, Netze, Spikes nutzten nichts“, sagt Gisbert Selke, Teamleiter bei der Deutschen Bahn. Sie führten laut Berichten von Tierschützen zu großem Leid bei Vögeln. Nun ist die Hoffnung groß, mit dem 20 Quadratmeter großem Taubenhaus eine optimale Lösung zu schaffen. Der Plan: „Wir wollen acht Jungtauben in dem Häuschen einsperren, bis sie sich dort heimisch fühlen. Dann sollen sie zu den Bahnhofstauben fliegen und ihnen erzählen, wie schön sie es im Häuschen haben“, sagt Elisabeth Haase. Das habe an anderen Standorten prima funktioniert.

Wer beim Taubenfüttern in Kiel erwischt wird, dem droht ein Bußgeld

Gegen den Plan, sie Stück für Stück mit Futter vom Bahnhof wegzulocken, sprach die Nähe zur Straße. Ein halbes Jahr werde es dauern, rechnet sie, bis die Tauben in ihr „schickes Hotel“ eingezogen sind und dort bleiben. Denn Tauben sind, im Gegensatz zu den freiheitsliebenden Möwen, standorttreu. Ganz wichtig dabei ist, „dass das Taubenfütterungsverbot eingehalten wird“, sagt Frank Festersen, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Füttern wäre für das Projekt kontraproduktiv. Wer erwischt wird, dem droht ein Bußgeld, denn das Füttern ist generell verboten. Regelmäßig wollen auch ehrenamtliche Helfer des Tierheims am Bahnhof über das falsche Verständnis beim Füttern aufklären.

Sie werden sich künftig auch als Teams um die Tauben im Häuschen kümmern. Dazu steht im 20 Quadratmeter großem Häuschen ein Zimmer für den Taubenschlag zur Verfügung, den sie über kleine Öffnungen erreichen. Eine Außenvoliere ist für verletzte und schwache Vögel gedacht sowie ein Raum zum Lagern von hochwertigem Futter. Für Strom wird über Solarzellen auf dem Dach gesorgt.

Das erste Taubenhaus in Kiel soll den vielerorts ungeliebten Vögeln ein neues Zuhause bieten. © Quelle: Karina Dreyer

Auch die Björn Thoroe (Die Linke) und Axel Schnorrenberg (SPD) haben sich für das Projekt eingesetzt und eine Mehrheit in der Ratsversammlung gefunden. „Das ist eine Win-win-Situation für die Tauben selbst und die Taubenhasser“, sagte Thoroe. Die Hoffnung ist groß, dass das Projekt funktioniert und in den nächsten zehn Jahren 15 weitere Taubenhäuser in Kiel folgen könnten. „Das müssen nicht immer solche Luxusvarianten sein, das können auch ausrangierte Busse, alte Eisenbahnwaggons oder Container auf Liegenschaften sein, die mindestens zehn Jahre für diesen Zweck zur Verfügung stehen“, so Festersen. Auch aus anderen Städten und Gemeinden wird bereits nach Kiel geschaut. „In Lübeck gibt es vonseiten des Bahnhofs schon eine Anfrage“, sagte Selke.