﻿Kommunalaufsicht stutzt Kiels Kreditaufnahme

Kiel. Dämpfer für die Stadt Kiel: Sie darf im laufenden Jahr nicht so hohe Kredite für Investitionen aufnehmen wie geplant. Die Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein hat die Aufnahme um 31 Millionen auf 95 Millionen Euro zusammengestrichen. Sie stimmte dem Etat unter der Auflage zu, dass die Stadt noch einmal nachbessert. „Wir sind nachtragspflichtig“, sagt Kämmerer Christian Zierau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit muss sich die neue Ratsversammlung schon bald mit einem Nachtragshaushalt befassen. Das vom Vorgängergremium beschlossene Zahlenwerk mit einem geplanten Defizit von knapp 60 Millionen Euro hat ein schlechtes Zeugnis erhalten, weil die Kreditaufnahme nach Meinung der Aufseher im Innenministerium nicht zur Verschuldung passt.

Kommunalaufsicht: Landeshauptstadt Kiel nicht leistungsfähig

Bis Ende des Jahres 2026 sei mit einem aufgelaufenen Defizit von gut 267 Millionen Euro zu rechnen. Das mache „deutlich, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Kiel nicht gegeben ist“, heißt es. Es bestehe „ein erheblicher Handlungsdruck zur Sanierung des Haushalts“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich summieren sich die Kredite zu einem immer höheren Schuldenstand: Kiels Kämmerei rechnet damit, bis Ende des Jahres mit 683 Millionen Euro in der Kreide zu stehen. Davon entfallen 53 Millionen Euro auf teure Kassenkredite – ein Punkt, der ebenfalls stark kritisiert wird. Denn bis 2026 könnten es laut Plan 240 Millionen Euro sein. Die Landeshauptstadt müsse „diesen enormen Anstieg verhindern, zumal Kassenkredite einem hohen Zinsänderungsrisiko unterliegen“, schreibt die Kommunalaufsicht.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht die schwarz-grüne Landesregierung nicht ganz unbeteiligt an den zu erwartenden Defiziten bis 2026. Denn die Konsolidierungshilfe, mit der das Land klammen Kommunen hilft, läuft 2023 nach 15 Jahren aus. „Seit meinem Amtsantritt 2014 haben die Zahlungen es uns ermöglicht, unser Defizit von 280 Millionen Euro auf 80 Millionen in 2022 zu reduzieren“, so Kämpfer. Im vergangenen Jahr war etwa eine Hilfe von knapp 42 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen.

Kiels OB Kämpfer kritisiert Wegfall der Konsolidierungshilfe

„Jetzt, kurz bevor wir in den positiven Bereich gekommen wären, zieht uns das Land die Hilfe weg. Das ist schmerzhaft“, kritisiert Kämpfer. „Die Landesregierung geht mit ihren Kommunen nicht pfleglich um“, resümiert er. Die Kommunalaufsicht moniert unter anderem den Anstieg der Personalkosten der Verwaltung um sechs Prozent.

Das liege „deutlich über der Empfehlung des Haushaltserlasses von vier Prozent“. Zierau dazu: „Da fällt mir die Kinnlade herunter. Denn die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst ist darin nicht abgebildet.“ Ulf Kämpfer hat zudem kein Verständnis für Kritik am hohen Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Beteiligungen von 30 Millionen Euro.

Grund sei, dass KVG und SFK ihre Flotten mit E-Fahrzeugen erneuern und die Stadtwerke das modernste Gaskraftwerk Europas gebaut haben – das seien wichtige Beiträge für das Ziel des Landes, bis 2040 klimaneutral zu sein. Trotz der gestutzten Kreditaufnahme verspricht Kämpfer: „Die Priorität bleibt bei Sanierung und Neubau von Schulen und Kitas.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im laufenden Jahr müssten zudem keine Vorhaben abgesagt werden. Auswirkungen könne es in den Folgejahren auf Straßensanierungen geben. „Fertigstellungstermine können sich verschieben“, so Christian Zierau. Er verweist darauf, dass die Stadt zuletzt ihre Umsetzungsquote von rund 50 auf knapp 80 Prozent gesteigert habe. Geld für geplante Investitionen wurde in höherem Maße als in den Vorjahren auch tatsächlich ausgegeben.

CDU: Kieler Haushalt leidet unter rot-grünen Wahlgeschenken

Ob die Stadt auch tatsächlich mehr als vorher geschafft hat, bezweifelt Rainer Kreutz (CDU), Oppositionsführer im Rat. „Alles ist teurer geworden, allein deshalb wurde mehr ausgegeben“, sagt er. Die Kritik der Kommunalaufsicht teilt er, nachdem sich das Defizit durch Anträge von SPD und Grünen zum Etatbeschluss im Dezember von 56 auf die jetzt monierten 60 Millionen Euro erhöht hatte.

Lesen Sie auch

„Die rot-grünen Wahlgeschenke fallen uns jetzt auf die Füße. Es wäre mehr Disziplin gefragt gewesen“, so Kreutz. Die Grünen, nun stärkste Kraft im Rat, wollen die Ziele der künftigen Kooperation mit der SPD unter Finanzierungsvorbehalt stellen. „Uns liegt aber nicht daran, bereits beschlossene zukunftsweisende Vorhaben wieder einzukassieren“, so Fraktionsvorsitzende Anke Oetken.

KN