﻿Kiels OB Ulf Kämpfer: „Die Leute finden in der Innenstadt einen Parkplatz“

Ein ständiger Zankapfel in der Politik zum Thema Innenstadt sind die Parkplätze. Müssen die Parkgebühren in Kiel runter? Müssen sie rauf? Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat dazu mehrere Ideen.

Zankapfel Parkplätze in der Innenstadt von Kiel: In den Parkhäusern sind immer Plätze frei – doch kostenfrei parken geht dort nicht.

Kiel. Mehr Kurzzeitparkplätze, günstigere Parkgebühren – das fordern CDU und FDP in Kiel zur Belebung der Kieler Innenstadt. Und auch die Besucherinnen und Besucher der City nennen Parkplatzprobleme oft als Grund, die Einkaufsmeile lieber zu meiden. Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hält das Thema Parken hingegen für überbewertet: „Die Leute finden in die Innenstadt, und sie finden auch einen Parkplatz“, sagte er in einem Interview mit KN-online.de

Zahlen belegen eindeutig, dass es in den Parkhäusern in der Innenstadt immer genügend freie Parkplätze gibt. Laut Kämpfer sind auch die Parkgebühren vergleichsweise niedrig: „Wir haben mit die niedrigsten Parkgebühren in ganz Deutschland. Und die Parkplätze sind ja voll – an den Gebühren kann es also nicht liegen.“

Der OB räumt allerdings ein, dass es an Kurzzeitparkplätzen fehlt und zu häufig auch Falschparker die begehrten Plätze blockieren. Dagegen werde die Stadt mit zehn neu eingerichteten Stellen zur Verkehrsüberwachung vorgehen.

Problem: Parkplätze werden von Beschäftigten aus der Innenstadt belegt

Ein weiteres Problem, das Ulf Kämpfer ausgemacht hat: „Zu viele Parkplätze werden von Beschäftigten aus der Innenstadt belegt, die alle zwei Stunden den Parkschein erneuern.“ Von der Idee, die Parkgebühren auf Straßen und Plätzen so anzuheben, dass sie denen in Parkhäusern gleichen, hält er allerdings wenig.

„Das wäre im Moment, wo wir Schwung für die Innenstadt brauchen, wohl das falsche Signal.“ Um langfristig die Freiflächen zu ent- und die Parkhäuser auszulasten, müssten die Parkgebühren in Parkhäusern tendenziell geringer sein als außerhalb.

Von Michael Kluth und Dennis Betzholz