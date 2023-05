﻿„Dann bedroht das den sozialen Frieden unserer Städte – auch in Kiel“

Kiel. Früher hat sich Baran Demir durchs Leben geboxt – im Ring, nicht auf der Straße. In Jugendzeiten, erzählt der 50-Jährige, war er türkischer Boxmeister. Das ist lange her. An diesem Mittwoch sitzt er in einem Café in der Elisabethstraße im Stadtteil Gaarden, nur 50 Meter von dem Ort entfernt, an dem mehrere Kinder zwei Nächte zuvor einen Obdachlosen erst bepöbelt, dann zu Boden gerissen und schließlich seinen Rucksack gestohlen haben – wir berichteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er schaut die Straße entlang und sagt: „Jeder Fünfte hier ist ein Gangster, und jeder zweite Jugendliche will einer werden.“ Er lebt seit 19 Jahren in Gaarden und kennt nach eigener Aussage 80 Prozent der Menschen in dem Viertel. Auch die Kinder der Familien, die „mitten im Leben“ stehen, und deren Söhne, die sich gegenseitig ihre Macht demonstrierten. Er habe deren Väter vereinzelt schon darauf angesprochen: „Manche nehmen Ratschläge an“, erzählt er, „andere finden es gut, dass ihre Söhne so sind“.

„Wenn man die Familien und ihre Gefühle nicht kennt, kann man nichts erreichen“

Die Politik, sagt er, scheitere in Gaarden, weil sie sich nicht gut auskenne: „Wenn man die Familien und ihre Gefühle nicht kennt, kann man nichts erreichen.“ Die sozialen Angebote würden nicht die erreichen, die man erreichen müsste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baran Demir ist Beobachter des Stadtteils, niemand, der etwas ändern kann. Anders ist es bei Renate Treutel. Kiels Jugend- und Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne) hat sich am Mittwoch mit einem flammenden Bericht zu Wort gemeldet. Die Straftaten durch Kinder und Jugendliche seien in den vergangenen Monaten erstmals seit einem Jahrzehnt angestiegen – und das mit Ansage: „Wir haben es während der Corona-Pandemie sogar prognostiziert, dass es so sein wird. Präventionsmodelle wurden leider gesellschaftlich nicht weiterverfolgt.“

In einer dreiseitigen Stellungnahme fordert Treutel deshalb mehr Hilfe vom Land für präventive Angebote. „Den Kommunen geht es finanziell mehr als an die Substanz, Kiel auch im Besonderen. Haushaltspolitik erwartet von uns, dass wir solche Leistungen im Zuge der Überschuldung reduzieren“, erklärt die Dezernentin. Es gebe, so Treutel weiter, dafür keinen unpassenderen Zeitpunkt: „Das wäre der soziale und bildungspolitische Wahnsinn!“

Treutel: Weit über 20 Millionen Euro für pädagogische Angebote in Kiel reichen nicht aus

Schon jetzt investiert die Stadt laut Treutel weit mehr als 20 Millionen Euro für Angebote wie zusätzliche pädagogische Fachkräfte in Schulen und Kitas. Auch werde viermal so viel Personal im Ganztag einiger Schulen finanziert, wie die Landesregierung vorgibt: „Was wohl in Kiel los wäre, wenn wir all das nicht hätten?“ Die Mittel von Land und Bund müssten von der Stadt stets erheblich aufgestockt werden. „Wenn wir jetzt in Kiel, Schleswig-Holstein und Deutschland diese Mittel im Jugend- und Sozialsektor zurückdrehen, bedroht das über kurz oder lang den sozialen Frieden unserer Städte – auch in Kiel.“

Auslöser für Treutels Appell war der erneute Angriff von Minderjährigen auf einen Obdachlosen in Kiel – und die Täter werden immer jünger. Der Überfall ereignete sich am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der Elisabethstraße in Höhe Johannesstraße. Einer der Täter wurde gefasst – dieser übergab den Rucksack der Polizei. Nach den weiteren Tätern wird noch gesucht.

Renate Treutel: Herabsetzung der Jugendstrafmündigkeit keine Lösung

Den Ruf nach härteren Strafen oder gar eine Herabsetzung der Jugendstrafmündigkeit hält Renate Treutel dennoch für falsch: „Das wäre eine entwicklungspsychologische Katastrophe.“ Eine Nacherziehung im Alter von zehn bis 13 Jahren sei durchaus möglich, so Treutel. „Das merken wir jeden Tag, mal geht es schneller, mal langsamer und bei manchen scheitert es auch.“ Dazu brauche es aber „sehr viel personal- und finanzaufwendigere Hilfen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das seien vor allem die Folgen der Corona-Einschränkungen, so Treutel. Demnach seien diese „in sehr wichtigen Entwicklungsphasen von Kinder und Jugendlichen teilweise nicht von Familien aufgefangen“ worden. „Und die Gesellschaft hat sie damit nahezu allein gelassen“, schreibt die Dezernentin weiter. Einige junge Menschen und ihre Familien konnten zwar dank des großen Netzwerks an Hilfen und Angeboten in Kiel begleitet und aufgefangen werden – „aber eben nicht alle“.

Lesen Sie auch

Kiel will mehr Heime für Kinder und Jugendliche bauen

Ihr Hauptaugenmerk richtet Renate Treutel auch auf den Bau von Heimen. Diese seien inzwischen so rar, dass viele diese Möglichkeit nicht mehr nutzen können. „Die letzten Jahre haben wir wie verrückt Kitas gebaut, nun fangen wir an, neue Heimeinrichtungen aufzumachen und dafür Häuser und Personal zu finden“, erklärt Treutel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Satz in Treutels Schreiben gibt dem Gaardener Baran Demir Recht: Alle müssten wissen, schreibt sie, dass in der Corona-Phase „wir vieles nicht gesehen haben, was sich an Gewalt, an Erniedrigung, an Vernachlässigung, an Einsamkeit, an Frust und Überforderung hinter den Wohnungstüren abgespielt hat, was junge Menschen alles erleben und aushalten mussten“. Lassen sich die Verwundungen nicht über Sport, Gespräche oder therapeutische Angebote kanalisieren, so Treutel weiter, entladen sich diese nicht selten als Gewaltausbrüche gegenüber anderen Menschen. Eben so, wie in der Nacht zu Dienstag.

KN