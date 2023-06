﻿Kind verloren: Das sollten Eltern auf der Kieler Woche beachten

Kiel. Katharina Handt (46) leitet den Ehrenamtsbereich beim Kinderschutzbund in Kiel und ist zuständig für die Kinderauffangzelte der Kieler Woche. Die befinden sich an der Spiellinie auf der Krusenkoppel und an der Kiellinie auf der Geomarwiese – dort werden Kinder betreut, die im Getümmel verloren gegangen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie wird Ihr Angebot angenommen?

Wir haben noch nie so viele Armbänder ausgegeben wie in diesem Jahr. Es müssen Tausende sein. Das Bewusstsein ist gewachsen. Insgesamt haben wir bislang gut 20 Familien geholfen, die Kinder auf der Kieler Woche verloren haben. Ein Junge kam mit seiner Mutter, weil die Oma verloren gegangen war. Die Nummer stand auf dem Armband. Wir konnten helfen. Insgesamt ist es vergleichsweise wenig, aber wir haben ja noch ein Wochenende vor uns.

Gibt’s auch mal Tränen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Katharina Handt: Kinder dürfen bei der Suche mithelfen

Ja, natürlich. Verloren zu gehen, ist ein riesengroßer Schreck. Es gibt kleine Kinder, die so aufgelöst sind, dass sie ihren Namen vergessen. Aber von unseren erfahrenen Kräften werden sie altersgerecht betreut; wir haben Getränke und Malsachen da. Und wenn die Kinder wollen, dürfen sie aktiv bei der Suche nach den Eltern helfen und mit uns losgehen.

Welche Tipps sollten Eltern auf der Kieler Woche in jedem Fall beherzigen?

Sie sollten vor dem Besuch einmal eins der Auffangzelte besuchen und es als Treffpunkt festlegen, wenn man sich verliert. Und immer vorher eins der bunten Festivalarmbänder mitnehmen. Darauf dann bitte nur die Handynummer der Person aufschreiben, die man anrufen soll. Wenn Kinder verloren gegangen sind: Ruhe bewahren. Polizei, unsere Mitarbeiter in den Zelten oder unsere mobilen Teams in blauen Poloshirts sind die Hauptansprechpartner. Rieke Beckwermert

KN