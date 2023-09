Kippen, Kuscheltiere und die Kaiserbaustelle

Liebe Leserinnen und Leser,

gute Nachricht für Autofahrer: endlich wieder freie Fahrt auf dem Theodor-Heuss-Ring. Die „Kaiserbaustelle“ ist „fast Geschichte“, berichtet mein Kollege Steffen Müller. Ich muss zugeben - auf dem Weg vom Ostufer in die Innenstadt habe ich heute Morgen nichts davon gemerkt. Auf den Rückweg bin ich nun besonders gespannt. Einen Wermutstropfen hat die Geschichte aber doch. Warum es in zwei Wochen erneut zur Sperrung kommt, lesen Sie hier.

Um Autofahrer-Themen geht es indirekt auch bei einer Aktion des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Kiel (ABK): „Magst du Parkanlagen lieber als Parkplätze?“, lautet eine umstrittene Frage an den „Kippen-Orakeln“: Das sind 20 öffentliche Aschenbecher mit Abstimmungsfunktion. Zwei Behälter zum Entsorgen der Stummel stehen dabei zur Wahl, einer mit „ja“ und einer mit „ne“. Über das Orakel sollen Raucher dazu motiviert werden, ihre Kippen nicht achtlos auf die Straße zu werfen. Stimmungsmache, schäumt nun die CDU. Die Stadt verletze ihr Neutralitätsgebot. Auch wenn die Verwaltung betont, keine politische Agenda zu verfolgen: Die Frage muss ausgetauscht werden, kommentiert mein Kollege Tilmann Post die Aktion. Die Kritik lässt die Verwaltung aber offensichtlich an sich abprallen. Am Nachmittag stand die Parkplatzfrage jedenfalls noch am Orakel in der Holstenstraße. Etwas mehr Kippen liegen übrigens im „ja“-Fach. Und wer weiß, vielleicht rauchen ja in irgendeinem Rathausbüro doch ein paar Köpfe? So einfach ist es offenbar nicht, eine Frage zu finden, bei der niemand meckert.

Ich verkneife mir jetzt weitere Autofahrerthemen, die dieser Tage Schlagzeilen machen - das Gehwegparken in Kiel zählt dazu. Von vier Rädern zu den Vierbeinern: der Verein Kieler Fördeschnuten bildet Rettungshunde aus. Jebril Ali hat sich beim Training der „Kuscheltiere“ auf dem Übungsgelände in Kiel-Hammer umgeschaut - und erfahren, dass auch mitmachen kann, wer keinen eigenen Hund hat. Wie das geht? Einfach hier weiterlesen:

Bauprojekt der Woche

Die Modernisierung geht weiter: Nicht nur Kliniken, auch die Verwaltung und Akademie des UKSH sollen ab 2025 einen Neubau erhalten. Für geschätzte 65 Millionen Euro soll am Schlossgarten ein Baukonzept umgesetzt werden, für das ein Ibbenbürener Architektenbüro in einem Wettbewerb jetzt den ersten Platz belegt hat.

Gastro-Tipp der Woche

Sushi und Asia-Streetfood gibt‘s jetzt dort, wo einst die Campus Suite eine ihrer vielen Filialen in Kiel hatte. Nun wird das Lokal zum neuen Momiji-Standort. Gastro-Experte Oliver Stenzel weiß mehr.

Zitat der Woche

Es wird nicht gelingen, alle wegfallenden Parkplätze zu ersetzen. Tiefbauamtsleiter Peter Bender über die Pläne der Stadt Kiel, stärker gegen das Gehwegparken vorzugehen.

Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Unsere Top-Klicks der Woche:

Platz 1) Soll der „Willi“ weiter „Willi“ heißen oder „Platz der Republik“ ? Die Leserinnen und Leser von KN-online.de haben zu den Plänen der Grünen, den Wilhelmplatz umzubenennen, eine klare Meinung. Das stieß auf großes Interesse.

Platz 2) Eine klare Meinung hat auch mein Kollege Kristian Blasel zum Thema Gehwegparken - ebenfalls stark gefragt:

Platz 3) Was ist da vorgefallen zwischen der 29-jährigen Rendsburgerin und dem 27-jährigen mutmaßlichen Entführer, der kürzlich nach einer spektakulären Suchaktion der Polizei in Kiel festgenommen wurde? Dieser rätselhafte Fall interessiert nicht nur die Leserinnen und Leser, sondern beschäftigte am heutigen Mittwoch auch den Innenausschuss des Landtags in Kiel.

Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Dieses Zitat von Pastor Roland Weiss macht neugierig: „Man wird auch mal sauer auf Gott“. Nach fast 40 Dienstjahren, davon 30 in Pries-Friedrichsort, geht er in den Ruhestand. Meiner Kollegin Petra Krause hat er verraten, warum er manchmal mit Gott hadert. Nachlesen können Sie dies in dem Porträt über einen Pastor, der für seine unorthodoxen Predigten bekannt ist.

Interessant finde ich, was er über die Folgen der Pandemie berichtet: „Die Bereitschaft der Menschen, sich auf Gruppen einzulassen, auf ein Setting, das sie nicht selbst bestimmen können, hat abgenommen“. Gleichzeitig habe aber der Wunsch nach Gemeinschaft zugenommen. Wie das zusammenpasst? Die Menschen liebten Gemeinschaft eben, lautet seine Erklärung - „aber nur, wenn sie alles so weitermachen können, wie sie es wollen.“ Vielleicht hat sich also nicht nur bei mir in der Pandemie ein Bedürfnis nach mehr Kontrolle, ein gewisser Vertrauensverlust eingeschlichen? Es ist noch nicht so lange her, dass die Menschen sich einigeln mussten. Diese Stacheln für den Selbstschutz schütteln manche erst langsam ab. Das spüren Kirchengemeinden, Vereine und andere Einrichtungen noch deutlicher.

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre Rieke Beckwermert, Reporterin der Kieler Lokalredaktion

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN