﻿Kirchensterben in Kiel: Wie Gemeinden unrentable Gebäude nutzen wollen

Kiel.  Die Nordkirche schrumpft und damit auch die Zahl ihrer Gotteshäuser. Ausgedient hatte die St. Jürgen-Kirche in Kiel. In das Backsteingebäude, hoch gelegen am Königsweg hinter dem Autohaus Schmidt und Hoffmann, kamen zuletzt nur noch eine Handvoll Gottesdienstbesucher.

Jetzt ist wieder Leben eingekehrt: Die Kirche ist sonntags voll mit Christen, mit Kindergetöse und Musik. Die evangelisch-lutherische Friedensgemeinde vermietet ihre Kirche samt Gemeindehaus nun dauerhaft an die Freie evangelische Gemeinde (FeG).

Evangelische Freikirchen kommen eigentlich nicht in klassischen Kirchen unter

Willi Quiering, Pastor der FeG, ist nach langer Raumsuche nicht nur glücklich, eine neue Bleibe für seine Gemeinde mit ihren 120 Mitgliedern gefunden zu haben. Besonders freut ihn, in ein klassisches Kirchengebäude einziehen zu können. „Für uns ist es ein riesiges Geschenk, hier zu sein.“

Üblicherweise kommen Freikirchen nicht in klassischen Kirchen unter. Zuletzt hatte die FeG ihre Räume in einem schmucklosen Hochhaus im Kronshagener Weg. Vor einigen Monaten sind sie nun eingezogen in die St. Jürgen-Kirche mit ihren bunten Fenstern, dem hohen Kirchturm und ihrer über 100 Jahre alten Tradition. „Das ist in Schleswig-Holstein wohl eine einmalige Lösung“, sagt Quiering.

Die St. Jürgen-Kirche oberhalb des Königsweges wurde am 12. Dezember 1954 eingeweiht. Fast 50 Jahre zuvor war die im Krieg zerstörte St. Jürgen-Kirche am Sophienblatt eingeweiht worden. Baumaterial und Kirchengerät der alten Kirche finden sich bis heute in dem Gotteshaus. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Besitzer der St. Jürgen-Kirche bleibt die Friedensgemeinde, die ursprünglich aus drei Gemeinden bestand und daher noch zwei weitere Kirchen unterhält. Die Friedensgemeinde gehört zur Nordkirche und zum Kirchenkreis Altholstein. Dort denkt man schon länger über die Abgabe von Gebäuden nach. Weil es weniger Pastoren, Mitarbeiter und Gemeindemitglieder gebe, „schauen wir, wie viele Gebäude zukünftig noch gebraucht werden und wie viele wir uns noch leisten können“, erklärt Almut Witt, Pröpstin des Kirchenkreises.

Auf dem Prüfstand stünden Pastorate, Gemeindehäuser und Kirchengebäude. Pastorate werden laut Witt vermietet oder verkauft, wenn Pfarrstellen nicht mehr besetzt werden. Bei Gemeindehäusern und Kirchen, werde abgewogen, „in welchem Zustand sie sind, in welchem Wohngebiet sie liegen“. Am Ende entscheidet der Kirchengemeinderat, auf welche Gebäude man verzichten kann.

Die Nordkirche will ihre Kirchen nicht abreißen

Von ihren Gotteshäusern will sich die Kirche „aber nicht komplett verabschieden“, sagt die Pröpstin. „Sie sind nicht einfach abzureißen, denn damit sind ganz viele Gefühle verbunden.“ Außerdem stünden viele Kirchen unter Denkmalschutz. Daher seien nun alle Gemeinden dabei, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie die Gebäude künftig genutzt werden können.

Ein Beispiel ist die Claus-Harms-Kirche in Kiel-Hammer, die 2019 vom Bischof entwidmet wurde. Seither werden die Räume von der kirchlichen Kita genutzt. Aktuell gibt das Lukaszentrum in der Holtenauer Straße einzelne Gemeinderäume an eine Kita ab. In Heikendorf teilt sich die Gemeinde ihre Räumlichkeiten mit der katholischen Gemeinde, deren Kirche dem Abriss zum Opfer gefallen ist.

Wenn sich keine kirchliche Nutzung für überflüssige Gebäude findet, könnten diese auch zu Stätten für Kunst und Kultur werden, meint die Pröpstin. Dass hingegen Nutzer einziehen, „die mit unseren Werten wie Frieden und Gerechtigkeit nicht vereinbar sind“, kann sie sich ebenso wenig vorstellen, wie eine Kirche zur Moschee umzufunktionieren – so geschehen 2012 in Hamburg-Horn.

Die Vermietung der St. Jürgen-Kirche an eine Freikirche sei insofern eine gute Lösung, sagt Witt. Die FeG hat die Kirche und die Gemeinderäume schon nach ihren Bedürfnissen für fast 80 000 Euro umgebaut. Regelmäßig kommen zu den Gottesdiensten etwa 100 Besucher, berichtet Pastor Quiering. Der Altarraum ist vergrößert worden, damit auch Musikbands zum Gottesdienst Platz haben – samt Keybord, Schlagzeug und E-Gitarre.

Die Sakristei wurde zur Kaffeeküche und zum Eltern-Kind-Spielraum, es fehlt noch die Glaswand, „damit auch die Kleinen den Blick in die Kirche haben“. Außerdem gibt es lauter Kabel und gutes WLAN. Statt Gesangbüchern sollen die Songtexte an die Kirchenwand projiziert werden, statt Orgelpfeifen soll die Musik über digitale Lautsprecher erklingen.

Am Sonntag, 7. Mai, ab 15 Uhr ist der offizielle Einzugsgottesdienst. Pröpstin Witt will dabei sein. Und Pastor Quiering lädt „alle Menschen herzlich dazu ein“.