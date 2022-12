﻿Neuer Ärger um Kirchenweg 34 in Kiel: Investoren wollen gegen Stadt klagen

Kiel. Der Streit um den Kirchenweg 34 in Kiel-Gaarden geht in eine neue Runde: Die schleswig-holsteinische Immobiliengesellschaft Baltic A-K-tiv bereitet eine Klage gegen die Stadt Kiel vor. Es geht um einen Streitwert von etwa 100 000 Euro. Für Ärger sorgt zudem, dass die Stadt noch immer nicht amtliche Besitzerin des Grundstücks ist – obwohl sie bereits vor rund einem Jahr ein Vorkaufsrecht gezogen hatte.

Kurzer Rückblick: 2021 wollte die Baltic A-K-tiv das seit Jahren leerstehende Haus im Kirchenweg 34 kaufen. Dann grätschte die Stadt Kiel dazwischen und nutzte ein Vorkaufsrecht, das vor allem bei sogenannten Schrottimmobilien gezogen werden kann. Die Investoren sprachen von "kalter Enteignung", die Stadt davon, "den städtebaulichen Mangel abzustellen".

Auf eine zunächst geplante Klage gegen das Vorkaufsrecht verzichtete die Baltic A-K-tiv schließlich. Die Gesellschafter sind aber weiter davon überzeugt, dass das Ziehen des Vorkaufsrecht durch die Stadt rechtswidrig sei. Nun möchten sie das Geld zurückholen, das sie bereits in die Immobilie investiert hatten.

Kirchenweg 34 in Kiel: Investoren wollen 100 000 Euro von der Stadt

„Wir haben in Summe etwa 100 000 Euro an Planungskosten, Gutachten, Sicherungsmaßnahmen, juristischen Kosten und Arbeitszeit mit Banken sowie Gewerken verloren“, zählt Gesellschafter Holger Gerwin auf. Man bereite nun eine Klage gegen die Stadt vor.

Gerwin zeigt sich weiterhin fassungslos über das Vorgehen der Stadt: „Leider ist genau das eingetreten, was wir damals vorhergesagt haben. Die Immobilie steht leer, sie verfällt weiter, nichts passiert.“ Wäre der Baltic A-K-tiv die Immobilie nicht durch das Vorkaufsrecht der Stadt abgenommen worden, stünde dort laut Gerwin jetzt bereits ein saniertes Haus mit „dringend benötigtem“ studentischen Wohnraum. „Unsere Vorplanungen waren ja schon weit vorangeschritten.“

Vor dem heruntergekommenen Haus im Kirchenweg 34 ist nach wie vor eine Absperrung aufgestellt. © Quelle: Jonas Bickel

Tatsächlich hat sich im Kirchenweg 34 noch immer nichts getan. Der Gehweg davor ist schon seit mehr als einem Jahr abgesperrt, weil die Gefahr von herabfallendem Putz besteht. Innerhalb der Absperrung sammeln sich Müllberge an, das Graffiti auf der Hauswand weitet sich aus. Vom Plan der Stadt, den „städtebaulichen Mangel“ durch das Ziehen des Vorkaufsrechts abzustellen, ist auch ein Jahr danach nichts zu sehen.

Kirchenweg 34 in Kiel: Noch-Eigentümer verlangt Zinsen von der Stadt

Das liegt wohl auch daran, dass das Eigentum immer noch nicht übertragen ist, die Stadt also noch nicht amtliche Besitzerin des Kirchenwegs 34 ist. Warum der Vorgang so lange dauert, ist unbekannt. Die Stadt gibt auf Anfrage an, dass man aus rechtlichen Gründen derzeit keinen neuen Stand zum Kirchenweg 34 nennen könne.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten zieht der Noch-Eigentümer der Immobilie aus der langen Wartezeit auf die Stadt Konsequenzen. Er möchte nun Zinsen in Höhe von neun Prozent auf den knapp eine Million Euro hohen Kaufpreis von der Stadt verlangen. Auf Kiel käme damit ein zusätzlicher, hoher fünfstelliger Geldbetrag zu.

Das plant Kiel mit dem Kirchenweg 34 in Gaarden

Zuletzt hatte Wohndezernent Gerwin Stöcken (SPD) im Frühjahr die Pläne für den Kirchenweg bekannt gegeben. Dort soll ein Mix aus unterschiedlich großen Wohnungen entstehen, der sich sowohl an ältere Menschen als auch an junge Menschen richtet. Stöcken möchte so Kontinuität in das Quartier bringen und eine hohe Fluktuation zukünftig vermeiden.

Geplant ist darüber hinaus der Bau weiterer Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kirchenweg 34. Der Stadt gehören zwei Grundstücke im Steinmarderweg, die direkt an die Rückseite des Hauses im Kirchenweg angrenzen. Doch wann es mit dem Bauprojekt wirklich losgeht, ist unklar – und der Ärger um den Kirchenweg 34 geht weiter.