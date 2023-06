﻿Regen, Sonne oder der typische Mix? So wird das Wetter zur Kieler Woche 2023

Kiel. Typisches Kieler-Woche-Wetter oder Sonnen-Kiwo? Die Frage beschäftigt viele Feierlustige, Veranstalter und Segler mit Blick auf die kommende Festwoche. Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann stichelte vor einer Woche bei der Eröffnung der Holstenköste – dem zweitgrößten Stadtfest in Schleswig-Holstein – gegen die große Schwester in Kiel. „Wir haben Kaiserwetter zu unserem Fest. Übernächste Woche darf es dann gern wieder regnen“, sagte er. Der Meteorologe Kent Heinemann von der Wetter Welt GmbH gibt eine Einschätzung zum Wetter während der Kieler Woche.

„Wir haben es aktuell mit einer unbeständigen Wetterlage zu tun“, sagt Heinemann. Das liege an einem Tief über Polen, das „wie ein Fettauge in der Suppe“ ist, bei dem man nicht genau wisse, wohin die Reise gehe. Zum offiziellen Kieler-Woche-Start am Sonnabend sei aber noch mit Wolken und vereinzelten Schauern zu rechnen.

Besonders sei demnach, dass Schleswig-Holstein derzeit unter Einfluss östlicher Strömungen stehe. „Meistens haben wir westliche oder südwestliche Strömungen“, so der Wetterexperte. Deswegen sei eine genaue Prognose derzeit kaum machbar. Ob die Schauer wirklich in Kiel vom Himmel kommen, sei nicht wirklich vorhersagbar.

Kieler Woche 2023: Schauer und Gewitter zu Beginn kommender Woche

Danach soll das Wetter aber wieder kippen, eine Hochdruckzone ist im Anmarsch – die dann vor allem feuchtwarme Luft bringt. „Es wird schwül. Vor allem für Segler ist am Montag, aber vor allem am Dienstag Obacht geboten, denn dann kann es zu teilweise richtig kräftigen Schauern und Gewittern kommen“, so der Meteorologe. Die Temperaturen sollen bei 28 Grad liegen.

Donnerstag und Freitag soll diese Wetterlage dann allmählich gegen Nord-Osten wegziehen. Die Kieler-Woche-Besucher können sich auf heitereres Wetter einstellen, und es soll nur noch ab und zu ein paar Schauer geben.

Gibt es genug Wind zur Windjammer-Parade?

Eine belastbare Aussage sei aktuell aber nicht einmal 24 Stunden im Vorwege zu treffen. Ein vorsichtiger Blick auf den Windjammer-Sonnabend lässt aber Segler aufhorchen: Es könnte Wind aufkommen, und es soll kälter werden. „Das würde dann aber auch eine stabilere Lage bedeuten“, so Heinemann.

Und was rät er den Kieler-Woche-Besuchern? „Sonnencreme und Regenschirm einpacken, damit man auf alles vorbereitet ist“, sagt er. Viele Kieler und die regelmäßigen Volksfestbesucher kennen das Hin und Her des Wetters bereits. Dass kein Regen fällt, ist eher unüblich. Die letzte komplett regenfreie Kieler Woche war 2019, sogar im „Super-Sommer“ 2018 gab es zum Stadtfest immer wieder eine Dusche von oben.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nimmt die durchwachsene Prognose, aber auch die Stichelei seines Neumünsteraner Amtskollegen Bergmann gelassen: „Ich freue mich auf das typische Kieler-Woche-Wetter, denn zur Kiwo kommen die Menschen auch, wenn die Sonne nicht scheint.“

KN