﻿Halteverbot Internationaler Markt und Kiellinie: Taxifahrer beschweren sich

Kiwo 2023 in Kiel

Die Taxifahrer möchten zur Kieler Woche wieder dichter am Internationalen Markt und an der Kiellinie halten können.

Die Taxi-Fahrer in Kiel sind sauer: Seit vergangenem Jahr dürfen sie während der Kieler Woche nicht mehr am Opernplatz und an der Reventlouallee halten. Sie haben Ideen erarbeitet, um das zu ändern.

