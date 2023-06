﻿Kiwo-Kurztalk: Das zeigt Daniela Sonders in Kiel ihren Gästen

Kiel. Die Welt zu Gast in Kiel. Zur Kieler Woche kommen regelmäßig internationale Delegationen zu Besuch in die Landeshauptstadt. Betreut werden die offiziellen Vertreter von Kieler Kommunalpolitikerinnen und -politikern. Daniela Sonders hat sich einer dreiköpfigen Delegation aus Göteborg angenommen. Im Kiwo-Kurztalk berichtet die Grünen-Politikerin über den internationalen Austausch – und was sie ihren Gästen in Kiel und auf der Kieler Woche zeigt.

Frau Sonders, Sie betreuen die Delegation aus Göteborg, die zum internationalen Städteforum nach Kiel gekommen ist und drei Tage bleibt. Warum ist dieser Austausch zur Kieler Woche so wichtig?

Daniela Sonders: Es geht nicht nur um den Dialog vor Ort. Wir wollen perspektivisch Kontakte knüpfen, Ansprechpersonen in den befreundeten Städten zu haben. Durch den Austausch bekommen wir Einblicke in spannende Projekte aus den Partnerstädten. Wenn wir ähnlich Projekte in Kiel umsetzen wollen, wissen wir, bei wem wir nachfragen können.

Um was für Projekte geht es da?

Es sind unterschiedliche Bereiche. Aktionen im Kampf gegen den Klimawandel, wie jetzt beim internationalen Städteforum besprochen, gehören dazu. Es gibt aber auch Gespräche und Tipps zum Bau für das neue Holstein-Stadion.

Was zeigen Sie Ihren Gästen während des Besuchs in Kiel?

Es gibt viele Termine. In der freien Zeit, die bleibt, gehen wir selbstverständlich über die Kieler Woche und den Internationalen Markt. Wir waren aber auch beim Waterkant-Festival und sind mit den Fähren gefahren. Die zeige ich als Aufsichtsratsmitglied bei der SFK natürlich gerne.

