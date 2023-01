Blumenkübel aus dem Szenegarten setzen bunte Farbtupfer im Stadtteil

Mit Pflanzen kennen sie sich aus, die Leute vom „Grünen Eck“ in Gaarden. Nun ist das Szene-Projekt auch mobil unterwegs und stattet den Stadtteil mit Blumenkübeln Marke Eigenbau aus. Die ersten wurden jetzt aufgestellt.

Gaarden. Blumenkübel im Winter aufstellen und bepflanzen? Das geht – wenn man weiß, wie. Dank der Kompetenz, die im Szenegarten „Grünes Eck“ in Kiels Stadtteil Gaarden reichlich vorhanden ist, geschieht derzeit genau das an verschiedenen Stellen.

Groß waren in der Nachbarschaft die Bedenken, als sich vor ungefähr elf Jahren der Kinder- und Jugendhilfeverbund (KJHV) Kiel anschickte, eine ungenutzte Grünfläche an der Ecke Wilhelmstraße/Kirchenweg für Angehörige der Szene aus dem nahen Karlstal in Beschlag zu nehmen. Doch bald staunten die Skeptiker nicht schlecht.

Das „Grüne Eck“ mauserte sich dank des Einsatzes der vermeintlichen Problemfälle immer mehr zum Schmuckstück. Zudem leistete die engagierte Truppe immer wieder auch Nachbarschaftshilfe und übernahm beispielsweise für Ältere das Schneeschippen.

Ortsbeirat in Kiel-Gaarden hat ein Faible für Kübel

Dass das KJHV-Projekt nun auch Blumenkübel produziert, hängt ein gutes Stück mit der entsprechenden Vorliebe des Gaardener Ortsbeiratsvorsitzenden Bruno Levtzow (SPD) zusammen. Der äußerte zwar Verständnis, aber auch Bedauern darüber, dass die Stadt mit Blick aufs 100-jährige Bestehen des Kieler Grüngürtels die üblichen zehn Pflanzenbehälter im Jahr 2022 anders verteilte – und das Gaardener Zentrum wenig berücksichtigt wurde.

In sein lautes Nachdenken über andere Möglichkeiten stimmte dann vor allem der Linken-Ortsbeirat Florian Eggers ein – und regte die Zusammenarbeit mit dem „Grünen Eck“ an, die dann auch bald erste Blüten trieb.

Die neuen Blumenkübel aus dem Gaardener Szenegarten sind aus robuster und gewachster Lärche. Sie haben einen fest verschraubten Deckel und sind so im Winter verschließbar. © Quelle: Martin Geist

„Wir haben ziemlich viel experimentiert, um die beste Lösung für Gaarden zu finden“, berichtet Markus Heßelmann vom KJHV über die Initiative, die vom Verfügungsfonds Gaarden mit gut 4000 Euro gefördert wurde. Robust sollten die Kübel sein, sowohl dem Wetter als auch vandalistischen Bestrebungen trotzen – und über den Winter verschließbar, damit sie nicht als Abfallbehälter zweckentfremdet werden.

Erster Blumenkübel wurde vor dem „Kieler Anker“ an der Medusastraße in Gaarden aufgestellt

All diese Bedingungen sind nun erfüllt. Doch weil es um 30 Standorte in Gaarden geht und für jeden davon eine Genehmigung nötig ist, zog sich der formale Gang der Dinge lange hin. So lange, dass die Blühsaison vorüber war.

Aber dank Gewächsen wie Herbstfreude, Winterglut und Rosenschleier machen die Kübel sogar in der kalten Jahreszeit etwas her. Deshalb wurde jetzt der erste vor dem „Kieler Anker“ an der Medusastraße aufgestellt, der von der Diakonie Altholstein und dem Verein Hempels betrieben wird. Das ist kein Zufall, denn traditionell kümmern sich die Nutzer dieses Trinkraums besonders vorbildlich um die Blumen vor ihrem Haus.

KJHV sucht noch Paten für Blumenkübel in Kiel-Gaarden

Etwa zehn weitere Kübel sollen im Kern von Gaarden noch vor dem Frühling aufgestellt werden, weitere 20 Behälter könnten danach folgen. Voraussetzung ist, dass genügend Patenschaften von Pflanzenfans übernommen werden. Die sollten bei Bedarf mal zur Gießkanne greifen und dem KJHV melden, wenn Blumen zerstört oder gestohlen sein sollten. Optimismus ist durchaus angesagt, denn trotz der unwirtlichen Saison haben sich bereits 13 Paten angemeldet.

Wer sich gerne um einen oder auch mehrere Blumenkübel kümmern möchte, kann sich beim KJHV Kiel unter Telefon 0431/53036615 oder per E-Mail an info@kjhv-kiel.de melden.