Zweieinhalb Stunden lachen, lauschen und lieben: Klaus Hoffmann auf der Kieler Woche beim „Gewaltig leise“-Festival bezirzt sein Publikum mit spontanen Witzen und seiner offenen Art. Nur beim Konzert-Start hapert es noch ein wenig.

Kiel. „Das kann ja heiter werden in Kiel“, sagt Klaus Hoffmann und lacht. Dreimal versucht der Liedermacher bei seinem Konzert am Sonntagabend auf der Kieler Woche 2023 den ersten Song „Da wird eine Insel sein“ anzustimmen – dreimal muss er ihn wieder abbrechen. Zuerst will sich noch unbemerkt eine Frau auf ihren Platz stehlen, danach stören ihn dröhnende Signale im Ohr. „Wenn ich hier gleich umfalle, macht einfach ohne mich weiter.“ Der 72-Jährige weiß es, sein Publikum zu unterhalten – und führt zweieinhalb Stunden durch einen abwechslungsreichen Abend.