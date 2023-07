Klaus Rave aus Kiel, jahrelang ein führender Kopf der SPD Schleswig-Holstein, als Angeklagter: Eine kuriose Geschichte endet am Donnerstag vor Gericht. In einer Nebenrolle: Olaf Scholz.

Kiel. Die heiße Phase im Bundestagswahlkampf 2021, eine Durchsuchung im SPD-geführten Finanzministerium in Berlin und eine Meldung auf Twitter: Es ist eine ungewöhnliche Erzählung, die am Donnerstag am Amtsgericht in Kiel verhandelt wird – und in der der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Nebenrolle spielt.