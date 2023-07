﻿40 Meter: Ist das der längste Tresen im Land?

Kiel. Die längste Theke der Welt soll bekanntlich in der Düsseldorfer Altstadt stehen, mit der Bolkerstraße im Zentrum. Auf rund 300 Metern befinden sich dort mehr als 50 Restaurants, Bars und Kneipen, von denen viele das ganze Jahr über ihre zur Straße gelegenen Terrassen bewirtschaften. Ganz so eindrucksvoll ist der Pop-Up-Tresen nicht, den sich Klaus Schoke zur Feier seines 40. Geburtstags in den Garten am Julienluster Weg gebaut hat. Der misst – na klar – 40 Meter. „Das Ganze war eine echte Schnapsidee“, sagt Schoke, lässig an den Tresen gelehnt, den er allerdings nicht mühsam aus Holz gezimmert, sondern ziemlich fix aus Gerüst-Elementen zusammengesteckt hat. Die hatte sich das Geburtstagskind über einen Kumpel beschafft.

Kiel: Ein 40-Meter-Tresen zum Geburtstag

Gespeist wurde die Schnapsidee noch aus einem zweiten Großereignis: Vor Kurzem erst hat Schoke seine Meisterprüfung im Dachdeckerhandwerk bestanden. Glückwunsch auch dazu! Ein solches Doppelereignis schreit förmlich nach etwas Außergewöhnlichem, das nicht durch Sinnhaftigkeit glänzt, sondern durch hohen Spaßfaktor.

Schokes Garten ist nicht klein, erlaubt aber dennoch nicht das akkurat gerade Aufstellen eines 40-Meter-Möbels. Was nicht passt, wurde passend gemacht. Und so dreht sich der Tresen im letzten Viertel in eine launige, kneipenuntypische Kreisform. Den Geburtstagsgästen war das völlig recht. Hauptsache das Bier reicht. Die Kieler Nachrichten gratulieren nochmals sehr herzlich, wünschen Klaus Schoke ein langes, langes Leben, viele ebensolche Tresen und reichlich andere schöne Schnapsideen.

