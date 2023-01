﻿Kleine Prinzessin ganz groß beim Rathausempfang der Kieler Karnevalisten

In dieser Session ist alles etwas anders: Das Komitee Kieler Karneval hat kein Prinzenpaar, auch einen Kinderprinzen gibt es nicht. Dafür hat die achtjährige Nora Peetz als Ihre Niedlichkeit Nora I. die Regentschaft bis Aschermittwoch übernommen und bekam für so viel Mut und ihre Rede tosenden Applaus.

Kiel. Die smarte Nora Peetz aus Gettorf hatte beim 72. Rathausempfang der Kieler Karnevalisten ihren großen Auftritt. Als Ihre Niedlichkeit Nora I. nahm die Achtjährige erst den Rathausschlüssel von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar in Empfang, um dann in ihrer Antrittsrede zu betonen: „Alle Erwachsenen halten ab jetzt den Mund! Ab jetzt bestimme ich, was in Kiel passiert“. Und das bis zum Aschermittwoch am 22. Februar, denn sie ist alleinige Regentin des Kieler Narrenvolkes.