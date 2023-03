﻿Klimaaktivisten kleben sich auf der Ringstraße fest

Am Freitagnachmittag klebten sich Klimaaktivisten auf der Ringstraße fest. Im Feierabendverkehr sorgte das für Rückstaus.

Klimakleber der letzten Generation protestieren in der Ringstraße/Hopfenstraße in Kiel.

Kiel. Der Klimaprostest mit Sekundenkleber ging am Freitagnachmittag in die dritte Runde: Um zirka 15.40 Uhr klebten sich zwei Aktivisten der so genannten „Letzten Generation“ auf der Ringstraße Ecke Hopfenstraße Richtung Bahnhof auf der Fahrbahn fest.

„Letzte Generation“ nennt sich ein Bündnis von Klimaaktivisten in Deutschland und Österreich, die Maßnahmen der Bundesregierungen gegen die Klimakrise erzwingen wollen. „Es ist uns sehr ernst“, sagte einer der Aktivisten.

Passant riss Klimaaktivisten Plakat weg

Der Protest am Freitag startete zunächst damit, dass sich vier Aktivisten auf die Ringstraße gesetzt und mit Plakaten demonstriert haben. Beim Eintreffen der Polizei klebten sich sich zwei Männer fest, die beiden Frauen setzten sich an den Straßenrand. Der eine Mann riss seine Hand kurz vorm Wirken des Sekundenklebers hoch und stellte sich zunächst auf die Verkehrsinsel. Während die Polizeibeamten den Verkehr sicherten und die Personalien der Aktivisten aufnahmen, setzte sich der Mann unbemerkt auf die Straße und klebte sich erneut fest. Den beiden Frauen wurde unterdessen von einem Passanten das Plakat weggerissen, der damit floh.

Bis die Hände der beiden Männer mit reinem Rapsöl aus österreichischem Vertragsanbau vom Asphalt gelöst waren, dauerte es über eine gute halbe Stunde. Danach musste der Bereich der Linksabbiegerspur abgesperrt werden, da die Straße noch von den Ölresten befreit werden musste.

Zunächst haben die Aktivisten nur die Straße blockiert und Plakate hochgehalten. © Quelle: Frank Peter

Klimakleber in Kiel: Rückstaus in der Ringstraße

Die Aktion fiel mitten in den Berufsverkehr, was zu größeren Rückstaus führte. Die Autofahrer und Passanten blieben sehr friedlich. „Erstaunlich wenig wurde gehupt“, sagt einer der Aktivisten. Vereinzelt beschwerten sich Passanten – so wie Katrin Behmerburg, die ihre beiden Kleinkinder gerade von der Kita abgeholt hatte und dringend nach Hause musste. „Ich bin sehr für Klimaschutz, aber damit bringen Sie die Menschen gegen sich auf“, sagte sie.

Die Ringstraße war nach Eintreffen der Polizei Richtung Bahnhof rund eine Stunde nur einspurig befahrbar.

Die „Letzte Generation“ will weitermachen: „Wir planen weitere Aktionen“, erklärte einer der Aktivisten.