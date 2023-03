﻿Klimaaktivisten kleben sich am Knooper Weg in Kiel fest

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich am Montag gegen 16 Uhr an der Ecke Knooper Weg und Annenstraße in Kiel festgeklebt. Der Verkehr war dadurch beeinträchtigt.

