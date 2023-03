Klimaschutzwerkstatt der Stadt Kiel kommt nach Schilksee

Auch um Photovoltaik geht es bei der Klimaschutzwerkstatt am Sonntag in Kiel-Schilksee.

In Schilksee dreht sich an diesem Sonntag alles um Klimaschutz und das Meer. Die Klimaschutzwerkstatt der Stadt Kiel macht von 11 bis 17 Uhr Station in Schilksee. Was es alles zu entdecken und erleben gibt.