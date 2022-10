﻿„Selten so lange Wartezeiten gehabt“: Wie Mediziner in SH die Situation erleben

Es ist ein Dreiklang, der das Gesundheitssystem in Kiel und Schleswig-Holstein an seine Grenzen bringt: Die neue Corona-Welle, Personalengpässe durch die Herbstferien und „normale“ Infektionen fordern von Patienten im Land viel Geduld. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Kiel. Martin Vahlbruch, 58 Jahre alt und Intensiv-Krankenpfleger aus Kiel, hat es erwischt. Er hat Corona, muss sich isolieren, darf nicht arbeiten. Doch es ist nicht die Infektion mit dem Virus, die ihm zurzeit so zu schaffen macht, sondern die angespannte Lage in der medizinischen Versorgung in Kiel. Augenblicklich ist er krankgeschrieben – nach eigener Aussage zum dritten Mal, von unterschiedlichen Ärzten. Denn seine eigene Hausarztpraxis, Kieler Westufer, rund fünf Minuten Fußweg entfernt, habe er telefonisch nicht erreichen können. Vahlbruch berichtet von einer wahren Telefon-Odyssee bei einem halben Dutzend Hausärzten in der Innenstadt. Vorerst für ihn ohne Ergebnis.

Dr. Irene Nölle ist Hausärztin mit Praxis in der Kieler Holstenstraße. Seit Kurzem engagiert sie sich im Vorstand des Praxisnetzes Kiel, das nach eigenen Angaben mit 250 Ärzten in 180 Praxen Patienten rund um die Kieler Förde versorgt. Auch sie bestätigt: „Bei uns in der Praxis ist es angespannt. Wir haben ein volles Haus, es herrscht ein allgemeiner Run auf die Praxen. Wir haben selten so lange Wartezeiten gehabt.“ So müssten Patienten auf Termine länger warten, aber auch neue Patienten kämen nicht so schnell an die Reihe.