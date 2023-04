„KN hilft“: Stadtwerke Kiel mit Großspende für Erdbebenopfer in der Türkei

Kiel. Fast zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in der Türkei, von dem auch Kiels Partnerstadt Hatay betroffen ist, lässt die Spendenbereitschaft an der Förde und im Umland nicht nach. Noch immer steigt die Spendensumme der Aktion „Hatay in Not“ von „KN hilft“, dem gemeinnützigen Verein der Kieler Nachrichten, täglich an. Dank eines signifikanten Beitrags der Kieler Stadtwerke beträgt der Spendenstand nun insgesamt 418 562,11 Euro. Seine Spendensumme will der Kieler Versorger nicht genannt wissen.

„Als uns die traurige Nachricht aus unserer Partnerstadt Hatay erreichte, war für uns klar, dass auch wir als Unternehmen helfen wollen“, erklärte Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel. Die Spendenaktion der Kieler Nachrichten habe es Meier zufolge vereinfacht, schnell und direkt finanziell zu unterstützen.

Spenden für Hatay: Was mit dem Geld passieren soll

Wie die Spendengelder eingesetzt werden können, sei noch nicht final geklärt, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nach seiner Rückkehr aus Hatay Anfang März: „Wir können uns vorstellen, das Geld in ein Projekt im Bildungs- oder Gesundheitsbereich zu investieren“, so Kämpfer damals. Der Aufbau dieser Infrastruktur sei wichtig. Konkreteres könnte schon bei einer geplanten Videoschalte des Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar mit den Verantwortlichen in Hatay im April besprochen werden.

Auch weiterhin kann unter dem Betreff der Spendenaktion „Hatay in Not“ auf folgendes Spendenkonto gespendet werden: „KN hilft“, IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift in der Überweisung an.

Wer keine Überweisung tätigen möchte, kann Geldspenden auch in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz in Kiel in eine dafür bereitgestellte Spendenbox einwerfen. Die Kundenhalle ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Sonnabends ist die Kundenhalle geschlossen.