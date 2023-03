﻿Zukunft der Innenstadt: Die Kieler Nachrichten bitten zum Gespräch

Leerstand, Bauarbeiten, Strukturwandel: Die Innenstadt von Kiel hat mit diversen Problemen zu kämpfen. Im „KN-Talk Innenstadt“ soll am Dienstag, 28. März, nach Lösungen gesucht werden. So können Sie dabei sein.

Was wird aus dem Nordlicht in der oberen Holstenstraße? Derzeit ist das einstige Vorzeigeprojekt von Leerstand geprägt.

Kiel. Wie geht es in der oberen Holstenstraße weiter, wo die Zukunft des Nordlichts ungewiss ist? Wie wollen die Händler die mehrjährige Umbauphase in der Innenstadt überstehen? Und wie kann sich die Kieler City so aufstellen, dass sie sich mit einer gesunden Angebotsmischung der Online-Konkurrenz dauerhaft erwehren kann? Um Fragen wie diese soll es am Dienstag, 28. März, beim „KN Talk Innenstadt“ in der Businesslounge der Wunderino-Arena gehen – und unsere Leserinnen und Leser sind eingeladen dabei zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab 18 Uhr stellen sich dann auf dem Podium Anneke Heinrich (Geschäftsführerin Schuh-Heinrich), Ulf Kämpfer (Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent), Janine Streu (Innenstadt-Managerin) und Udo Radtke (Standortforscher) den Fragen von KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch und Lokalredaktionsleiter Kristian Blasel.

Holstenstraße Kiel: Besucherzahlen haben wieder Vor-Corona-Niveau

Zuletzt gab es durchaus auch gute Nachrichten zur Lage in der Kieler Innenstadt. Der Karstadt-Standort Kiel bleibt erhalten, auch wenn die Verkaufsfläche deutlich reduziert wird. Das neue Holstenfleet findet vor allem in den Sommermonaten große Akzeptanz, und die Besucherzahlen in der Fußgängerzone haben wieder Vor-Corona-Niveau erreicht. Allerdings lassen die Menschen weniger Geld als in der Vergangenheit in den Läden. Regelmäßig gibt es Geschäftsaufgaben und Leerstand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kann es der Einkaufsbranche gelingen, die vielen Touristen zum Verweilen zu bringen? Wie kann ein neues Miteinander aus Kulturveranstaltungen, Gastronomie und Shopping-Erlebnis gelingen? Auch darum soll es an diesem Abend gehen. Dass das Schicksal der Innenstadt den Menschen in der Region am Herzen liegt, beweisen sie durch zahlreiche Leserbriefe, die die Redaktion zu dem Thema erreichen.

Die Politik hat eine grundsätzliche Sanierung der Holstenstraße beschlossen, die sich aber weiter verzögert. Der Baustart, so die bittere Nachricht im vergangenen Februar, ist nun frühestens Ende 2024 vorgesehen, weil zahlreiche Planungsfragen noch unbeantwortet sind und die finale Zustimmung der Selbstverwaltung fehlt.





Lesen Sie auch

Wenn Sie bei der Diskussion live dabei sein und die Chance haben wollen, selbst Fragen zur Zukunft der Innenstadt zu stellen, können Sie sich telefonisch kostenlose Karten buchen. Einzige Voraussetzung: Die Veranstaltung ist ausschließlich für Abonnentinnen und Abonnenten der Kieler Nachrichten sowie der Segeberger Zeitung geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pro Abo dürfen zwei Karten reserviert werden – und zwar unter der Telefonnummer 0431/903-669. Dann wird Ihr Name auf einer verbindlichen Teilnehmerliste vermerkt, die Ihnen an dem Abend einen Sitzplatz garantiert. Das Kartenkontingent ist begrenzt und wird in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Einlass ist ab 17.15 Uhr.