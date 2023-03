﻿KN-Talk zur Kieler Innenstadt: Das sagen die Zuschauer

Sie alle wünschen sich mehr Leben in der Innenstadt von Kiel – doch wie kamen die Beiträge der Podiumsgäste beim KN-Talk bei den Zuschauern an?

Kiel. Die Wünsche der Kieler Bürgerinnen und Bürger, die beim KN-Talk zur Innenstadt zu Gast waren, sind so deutlich wie wenig überraschend: Sie wollen mehr Leben in der City. Doch während einige sich erst einmal nur informieren wollten, hatten andere klare Wünsche – vor allem an Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Innenstadtmanagerin Janine Streu.

Die beiden Vertreter der Stadt Kiel stellten sich gemeinsam mit Anneke Heinrich (Geschäftsführerin Schuh-Heinrich) und Udo Radtke (Standortforscher) den Fragen auf dem Podium und aus dem Publikum. Wir haben die Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Veranstaltung nach ihren Wünschen und Erwartungen gefragt und ihrem Resümee nach der Diskussion. Das fällt sehr unterschiedlich aus.

Roswita Knaack wollte sich über die Maßnahmen zur Innenstadtbelebung informieren. © Quelle: Ulf Dahl

„Ich möchte mich erst einmal informieren und möchte wissen, welche Lösungswege aufgezeigt werden“, sagte Roswita Knaack. Die 75-jährige Rentnerin war sehr zufrieden mit der Debatte. Besonders angetan war sie von dem Vorhaben, die Holstenstraße grüner gestalten zu wollen und mehr Sitzbänke aufzustellen. „Ich fand auch gut, dass einmal erklärt wurde, warum das Einrichten der Baustellen nötig ist, auch wenn es für viele eine echte Belastung ist“, sagt Knaack.

Barbara Kiil wünscht sich mehr Cafés in der Holstenstraße. © Quelle: Ulf Dahl

Auch Barbara Kiil war sehr zufrieden mit den Stellungnahmen beim KN-Talk: „Der Oberbürgermeister hat mich angenehm überrascht. Es wird viel gearbeitet, um dem Leerstand zu begegnen“, sagt die 75-Jährige. Mehr inhabergeführte Geschäfte in die Innenstadt zu bringen, findet die Kielerin gut. „Man muss aber im Blick behalten, dass nicht jeder das Geld wie der OB hat, bei Kelly oder Witte einzukaufen“, bemerkte sie. Die fachliche Einordnung von Standortforscher Udo Radtke gefiel ihr besonders gut.

Rainer Frank fand, es kam zu wenig Konkretes von OB und Innenstadtmanagerin. © Quelle: Ulf Dahl

Rainer Frank war schon vor der Veranstaltung skeptisch, ob ein konkreter Weg aufgezeigt werden wird, wie die Probleme behoben werden können. „Die gesamte Politik betreffend der Innenstadt finde ich eine Katastrophe. Wenn ich mir das Nordlicht angucke, frage ich mich, wie sich die Stadt hinstellen kann und sagen kann: ,Wir sind auf dem richtigen Weg’“, sagt der 72-Jährige. Nach der Veranstaltung war er „erschüttert“ von den Äußerungen des OB: „Seine Verkehrspolitik ist eine Katastrophe. Ich wünsche mir eine Balance zwischen Auto- und Radverkehr.“ Auch die Innenstadtmanagerin Janine Streu kam nicht gut weg bei ihm: „Sehr viele Phrasen, viel zu viel im Konjunktiv, wenig Konkretes.“

war nicht zufrieden mit den Antworten vom Podium. © Quelle: Ulf Dahl

Unternehmerin Janine Kordes fehlte bei der Debatte, wie man die Innenstadt beleben könnte, der Blick auf die Jugend: „Junge Menschen wie meine Tochter möchten sich modisch kleiden und vielleicht einen Bubbletea trinken. Eine Zara-Filiale fehlt, ich habe hier nur die Wahl zwischen Primark und Meislahn“, monierte sie. Sie verstehe, dass verschiedenste Maßnahmen nötig sind, sie störe aber, dass bei der Stadt „viel an der Oberfläche abprallt“.

Architekt Harald Krüger sieht noch mehr baugestalterische Möglichkeiten in der Innenstadt. © Quelle: Ulf Dahl

Architekt Harald Krüger hatte den beruflichen Blick auf die Diskussion. „Wir drehen uns da im Kreis.“ Das Ausbluten der Innenstädte treffe alle. Es gehe um mehr als nur Geld auszugeben und Straßen hübsch zu machen. „Seit über 20 Jahren gibt es keine wirkliche Entwicklung in Kiel“, sagte er. Für den Bürger erwartet er mehr „harte Nägel, es gibt baugestalterische Möglichkeiten, die noch ausgeschöpft werden können“, sagte Krüger. Die Verpflichtung zur Sanierung und keine überteuerten Mieten sehe er als Hebel.