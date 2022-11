In den Schaufenstern bei den KN: Wählen Sie das schönste Knusperhäuschen

Die Welt von Pippi Langstrumpf und ihren Freunden aus Lebkuchen, Zuckerguss und Schokolinsen: 121 Knusperhäuschen wurden beim KN-Wettbewerb eingereicht und können in den Schaufenstern des KN-Verlagshauses bestaunt werden. Jetzt können Sie für Ihr Lieblingshaus abstimmen und gewinnen.

Jedes Jahr vor Weihnachten sind sie der Hingucker in den Fenstern des KN-Verlagshauses in der Fleethörn: die Knusperhäuschen für den traditionellen KN-Wettbewerb.

Kiel. Sie sind wieder da, die mit Herz und Liebe fürs Detail gestalteten Knusperhäuschen in den Schaufenstern der Kieler Nachrichten. Seit dieser Woche sind die Bauwerke der jungen Zuckerbäckerinnen und -bäcker wieder der Magnet in der Fleethörn: Etliche Passanten bleiben hier stehen, schnuppern den Duft von Lebkuchen und Zuckerguss und drücken die Nasen an die Fensterscheiben, um die vielen Knusperhäuschen zu bewundern.

Der Knusperhäuschen-Wettbewerb ist mittlerweile Tradition in Kiel. Schon seit 1963 rufen die KN jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit dazu auf. Für die teilnehmenden Kinder, Teenies und Jugendlichen gibt es neben dem Spaß am Backen und Gestalten auch noch schöne Preise zu gewinnen.

Knusperhäuschen: Die schönsten drei von 121 gewinnen

Wie jedes Jahr steht die KN-Aktion passend zum aktuellen Weihnachtsmärchen des Theaters Kiel unter einem Motto – diesmal: Pippi Langstrumpf.

Pippi selbst, ihre Freunde Tommi und Annika, die Villa Kunterbunt, das Pferd Kleiner Onkel und auch das Äffchen Herr Nielsson – sie alle sind dabei, manchmal als Playmobilfigur, aus Papier oder auch mit der Hand aus Marzipan oder Schokolade geformt. 121 süße Meisterwerke wurden für den Wettbewerb eingereicht.

Kieler Knupserhäuschenwettbewerb: Die Preise

Jetzt sind Sie gefragt: Wir wollen die drei besten Knusperhäuschen küren und brauchen dafür Ihre Meinung. Stimmen Sie in unserer Online-Umfrage für Ihren Favoriten ab. Klicken Sie dafür auf den folgenden Link: Zur Abstimmung für das beste KNusperhaus 2022. Unter allen registrierten Teilnehmenden verlosen wir zwei kostenlose E-Paper-Zugänge für KN und SZ für ein ganzes Jahr.

Die Erbauerinnen und Erbauer der drei Knusperhäuschen mit den meisten Stimmen dürfen sich über Gutscheine zum Einkaufen in der Holtenauer Straße in Kiel freuen: Für den ersten Platz gibt es 120 Euro, für den zweiten Platz 100 Euro und für den dritten Platz 80 Euro.

Knusperhäuschenwettbewerb: Abstimmung bis 18. Dezember 2022

Die Abstimmung beginnt am Freitag, 25. November 2022, um 7 Uhr. Die Teilnahme ist bis Sonntag, 18. Dezember 2022, 23 Uhr, möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Preisverleihung ist kurz vor Weihnachten am Freitag, 23. Dezember 2022.

Die eingereichten Knusperhäuschen können am Montag, 2. Januar 2023, zwischen 8.30 und 18 Uhr wieder abgeholt werden.