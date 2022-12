Das sind die Gewinner des Knusperhäuschen-Wettbewerbs 2022

Kiel. Die Lebkuchen-Villa-Kunterbunt von Marie Alexandra und Mia Sophie konnte in diesem Jahr den traditionellen Knusperhäuschen-Wettbewerb der Kieler Nachrichten für sich entscheiden. 3715 Menschen haben in den vergangenen Wochen für ihren Favoriten abgestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erster Platz mit selbstgebackenem Lebkuchen

„Die Lebkuchen für das Haus haben wir selbst gebacken“, erzählt Marie stolz. Dafür haben sich die beiden Schwestern große Mühe gegeben. „Wir haben sehr lange an dem Haus gebaut. Aber es hat sich gelohnt“, sagt Marie. Für Pippi Langstrumpfs Pferd, Kleiner Onkel, wurde extra eine Schablone ausgedruckt, mit der dann das Lebkuchen-Pferd entstand. Lebkuchen-Pippi hebt es vor dem Knusperhäuschen in die Höhe. Und Berge an Lebensmittelfarbe haben sie bestellt, erzählt Marie. Kein Wunder, es ist ja auch die Villa Kunterbunt.

Den zweiten Platz haben sich Lelle, Lisbeth und Tjelle ergattert. Das Dach ist mit Keksen verziert, die Fenster aus Blattgelatine, dazu Gummibärchen, die sich an der Hauswand und im Baum im Garten entlang hangeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Sonderpreis gibt es Karten für das Werftparktheater Kiel

Auf den dritten Platz haben es Juna und Ayleen mit ihrer Villa Kunterbunt inklusive Reitstall geschafft. „Wir reiten beide gerne und hatten deswegen auch die Idee, einen Reitstall zu bauen“, erklärt Juna, „danach wurde aber erst das Thema ‚Pippi Langstrumpf’ bekannt gegeben – wir dachten uns, das passt trotzdem und haben den Reitstall dazu gebaut.“

Als beste Themenumsetzung wurde das Knusper-Bett von Don, Lou und Nio ausgezeichnet. „Wir haben das Bett von Pippi gebaut. Wir haben das Buch gelesen und fanden es so lustig, dass Pippi mit dem Kopf unter der Decke und den Füßen auf dem Kissen schläft“, erzählt Don. Dafür wurden sie und ihre Eltern mit dem Sonderpreis belohnt: Eintrittskarten für das Werftparktheater Kiel. Für die anderen gab es Gutscheine zum Einkaufen in der Holtenauer Straße in Kiel: Für den ersten Platz gab es 120 Euro, für den zweiten Platz 100 Euro und für den dritten Platz 80 Euro.