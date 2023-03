﻿Kochbuch von Goldeimer aus Kiel: Hilfe auf dem Weg zum gesünderen Darm

„40 darmgesunde Rezepte für mehr Ästhetik in der Schüssel“ verspricht das Buch „Kochen für den Arsch“. Verfasst von Tanja Wente und Manou Otolski vom gemeinnützigen Kieler Unternehmen Goldeimer. Präsentiert wird das unkonventionelle Kochbuch am 7. März in der Hansa48 – samt „Shit-Bingo“.

Kiel. „Kochen für den Arsch“ – dieser wortspielerische Buchtitel könnte manchem sauer aufstoßen. Er passt aber zum Konzept des in 2014 in Kiel gegründeten gemeinnützigen Unternehmens Goldeimer, das mit Trockenklos, Toilettenpapier und weiteren Produkten den Markt rund ums stille Örtchen bedient. „Bei Goldeimer geht es auch um die komplette Enttabuisierung dieses Themas“, erklärt Manou Otolski, der mit Tanja Wente besagtes Kochbuch verfasst hat. Am Dienstag, 7. März, wird ab 20 Uhr im Kieler Kulturzentrum Hansa48 Releaseparty gefeiert – mit „Shit-Bingo“.

„40 darmgesunde Rezepte für mehr Ästhetik in der Schüssel“ verspricht das 128-seitige, im Greifswalder Verlag Katapult erschienene Buch. Der Impuls sei von einer Goldeimer-Kollegin gekommen, die sich schon länger intensiv mit darmgesunder Ernährung beschäftigt habe, erzählt Tanja Wente. „Bei Darmbeschwerden hängen die Themen Essen und auf die Toilette gehen extrem nah zusammen, sieben von zehn Menschen in Deutschland leiden darunter.“ Deshalb habe man sich gedacht: „Lass uns doch ein Kochbuch machen, damit das, was hinten rauskommt, gesund und gut aussieht und nicht nur das, was auf dem Teller landet.“

Kochbuch von Goldeimer: Rezepte haben die Verfasser sämtlich ausprobiert

Die Rezepte des neuen Kochbuchs von Goldeimer haben sie alle ausprobiert. An vier Tagen in der Küche ihres Firmenbüros in der Alten Mu im Lorentzendamm wurde gekocht, auch fürs Fotoshooting zur Bebilderung des Buchs. „Ich kann mich deshalb sehr selbstbewusst hinstellen und sagen: Das schmeckt alles richtig gut“, sagt Wente. Die Rezepte hätten sie zusammengesammelt. Vieles stamme von ihrer Crew, die Festivals seit zehn Jahren mit insgesamt 80 Trockenklos versorgt und eine eigene Küche hat. Auch ein paar private Rezepte seien eingeflossen.

Alle Rezepte sind vegetarisch oder vegan. Weil sich die Autoren und Adressaten so ernährten? Oder weil Fleisch weniger gesunder für den Darm ist? Beides habe eine Rolle gespielt, antwortet Wente. Aber auch bei vielen Fleischessern gebe es ein Bewusstsein für gesunde Ernährung, sagt Otolski, weshalb die mit dem Kochbuch von Goldeimer „sicher auch was anfangen“ könnten. Ebenso mit den Ernährungstipps, der Reise durch den Verdauungstrakt, Infos zur Kompostierung von Kot oder auch den „Katapult-Arschkarten“ mit statistischen Infos etwa zum Thema „So viel furzen die Deutschen an einem Tag“.

Für das Kochbuch von Goldeimer wurde auch Expertenrat eingeholt

Expertenrat haben sich die beiden Autoren von Goldeimer, das übrigens im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Packungen Klopapier verkauft hat, etwa bei der TV-bekannten Ärztin und Ernährungsberaterin Julia Fischer geholt. „Die hat nicht mitgearbeitet, war aber so ein bisschen Sparringspartnerin“, berichtet Wente. Ärzte aus dem Bekanntenkreis hätten noch mal über die Texte geguckt, und der Katapult-Verlag habe „ein recht strenges Lektorat und Fact-Checking“.

Eine Bingo-Variante soll die Release-Party in der Hansa48 auflockern. Nach einem eher amüsanten Vortrag sollen die Gäste, die Eintritt auf freiwilliger Spendenbasis zahlen, Wörter daraus auf einem Bingo-Zettel ab- und im Erfolgsfall Gewinne einstreichen. Anschließend geht’s mit dem Buch auf Tour – nach Berlin, Greifswald, Hamburg und Leipzig, wo es auch auf der Buchmesse präsentiert werden soll.

Goldeimer-Kochbuch „Kochen für den Arsch“: Katapult Verlag, ISBN 978-3-948923-54-9, 128 Seiten, 20 Euro.