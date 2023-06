﻿Kokainhandel in Kiel: Mehrjährige Haftstrafen für Drogendealer

Kiel. Zwei Männer (38, 35), die in Kiel mit Kokain und Mariuhana gehandelt haben, sind am Donnerstag vom Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Gegen sie waren bereits 2021 beziehungsweise 2022 Haftstrafen wegen Drogengeschäften verhängt worden. Sowohl damals als auch in den nun verhandelten Fällen flogen sie durch die Nutzung von verschlüsselten Handys auf, die von Ermittlungsbehörden gehackt worden waren.

Die beiden Angeklagten hatten sich zu den Vorwürfen geäußert. Ihre Verteidiger beantragten, sie unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Urteile zu Gesamtfreiheitsstrafen von fünf sowie sieben Jahren und drei Monaten zu verurteilen.

Drogenhandel in Kiel: Kokain kam in der Regel über einen Kurier aus den Niederlanden

Die Kieler Staatsanwaltschaft forderte hingegen neun Jahre und sechs Monate sowie sieben Jahre als angemessene Strafe für die beiden 38- und 35-jährigen Männer. Der Vorsitzende Richter Ralph Jacobsen näherte sich mit seinem Urteilsspruch der Größenordnung der Verteidigung: sieben Jahre und neun Monate für den 38-Jährigen, fünf Jahre und fünf Monate für seinen Komplizen.

Die beiden hatten in der Regel Kokain aus den Niederlanden über einen Lieferanten nach Kiel gebracht und die Ware dann hier an Abnehmer weiterverkauft. Offenbar war es ein lohnendes Geschäft.

Das Gericht ordnete gegenüber beiden Angeklagten die Einziehung eines Betrags in Höhe von 613 250 Euro an, den sie mit ihren Geschäften verdient haben sollen. Die Einziehung von weiteren sogenannten Taterträgen in Höhe von 867 950 Euro betraf zudem den 38-jährigen Angeklagten.

Dass die beiden Männer nun zum zweiten Mal wegen Drogenhandels verurteilt wurden, fußt auf Ermittlungen von Europol. Die europäische Polizeibehörde hatte 2021 den verschlüsselten Messenger-Dienst „Sky ECC“ entschlüsselt. Dieser war von vielen Kriminellen für ihre Geschäfte genutzt worden.

Ihre Erkenntnisse teilte Europol später mit den örtlichen Behörden. So wurden Kieler Polizei und Staatsanwaltschaft schließlich auf die Männer aufmerksam. Im Rahmen der „Sky ECC“-Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Kiel aktuell rund 20 weitere Verfahren geführt.

