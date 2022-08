„Koks-Taxi“ lieferte die Drogen: Prozess in Kiel gegen fünf Angeklagte hat begonnen

Taschenraub: 77-Jähriger nach Überfall in Kiel im Krankenhaus

Als ein 77-jähriger Mann aus Kiel am Sonntagabend im Hinterhof seines Wohnhauses in der Waitzstraße sein Fahrrad abstellen will, wird er überfallen und muss danach verletzt ins Krankenhaus. Ein unbekannter Täter schlägt seinem Opfer ins Gesicht und raubt dessen Tasche. Nun sucht die Polizei Zeugen.