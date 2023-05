Autos kollidieren in Kiel: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Kiel. Auf der Neuen Hamburger Straße kam es in Kiel zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden am Sonntag ein Mann schwer, fünf weitere Personen leicht verletzt. Der Schaden belaufe sich auf etwa 100 000 Euro, berichtete die Polizeidirektion Kiel am Montag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach sei der 72 Jahre alte Fahrer eines Pkw der Marke Suzuki kurz vor 13 Uhr vom Pendlerparkplatz auf die Landesstraße in Richtung Kiel abgebogen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein in diesem Moment in Richtung Molfsee fahrender 65-Jähriger habe einen Zusammenstoß nicht vermeiden können und fuhr mit seinem BMW in die Seite des Suzuki.

Neue Hamburger Straße in Kiel war bis kurz vor 15 Uhr gesperrt

Der 72-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem SUV befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die vier weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von 58 bis 61 Jahren erlitten demnach leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des BMW kam ebenfalls leicht verletzt in die Klinik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt. Die Straße war in Höhe der Unfallstelle bis kurz vor 15 Uhr gesperrt. Neben Polizei und Berufsfeuerwehr Kiel kamen sechs Rettungswagen sowie zwei Notärzte zum Einsatz.