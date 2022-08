Die Sorge, dass Deutschland im Winter in eine Energiekrise gerät, ist groß. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer forderte nun, dass die Landesregierung einen Energiegipfel ausruft.

Kiel. Dieses Land ist krisenerprobt. Nicht erst in jüngster Vergangenheit, aber ganz besonders da: Wer binnen zwei Jahren eine Pandemie und einen Flüchtlingszustrom als Folge des Ukraine-Kriegs meistern muss, der hat Erfahrung. Und diese zeigt: Schleswig-Holstein kann Krise. In Krisen lässt es sich schwer glänzen, weil eine solche Zeit wenig Platz lässt für Begeisterungsfähigkeit. Der Erfolg – auch eine Frage der Definition – ist meist erst nach der jeweiligen Krise sichtbar, manchmal sogar erst in den Geschichtsbüchern.

Schon heute lässt sich aber sagen: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist auch ein geschickter Krisenpräsident. Nicht nur, weil er fast immer den richtigen Ton trifft und sein Wort in Berlin Gewicht hat, sondern auch, weil es ihm gelingt, das Flächenland Schleswig-Holstein hinter sich zu vereinen. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land sei in beiden Krisen sehr gut gewesen, sagt auch Ulf Kämpfer. Über die berechtigte Forderung des Kieler Oberbürgermeisters, die Kommunen nicht im Regen stehenzulassen, sondern mit einem Energiegipfel einzubinden in eine gemeinsame Strategie, wird sich Günther vermutlich ärgern – vielleicht sogar über sich selbst.

Ohne ständigen Austausch geht es nicht

Der Gipfel-Experte muss nun handeln. Die Aufgaben sind groß, das Horrorszenario vorgezeichnet: Stadtwerke, die im Winter um ihre Existenz bangen, Verbraucher, die unter exorbitanten Preissteigerungen bei Strom und Gas zusammenbrechen, Kommunen, die unter der Last der Mehrausgaben verzagen. Noch ist das alles ein düsteres Zukunftsbild. Um dieses abzuwenden, braucht es allerdings die geballte Expertise an einem Tisch – und anschließend einen ständigen Austausch. Damit wir auch künftig sagen können: Schleswig-Holstein kann Krise.