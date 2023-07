Noch mehr Kriterien in der Ansiedlungspolitik kann die Landeshauptstadt Kiel sich kaum leisten, meint der Kommunalpolitische Korrespondent Tilmann Post im Kommentar.

Noch ist wenig darüber bekannt, wie die Kieler Grünen die Zuteilung von Grundstücken an Unternehmen steuern wollen. Doch allein schon die Leitsätze aus dem Wahlprogramm haben das Potenzial, die Wirtschaft in Alarmstimmung zu versetzen. Sie lauten: „Kopplung von Flächenvergaben an sozialen, innovativen und ökonomischen Mehrwert eines Unternehmens für die Stadtentwicklung“ und „Planung des Unternehmens für seine nachhaltige Entwicklung“.