﻿Kommentar: Mit AfD-Boykott machen sich die Fraktionen angreifbar

Beziehungstat

Die Polizei spricht von einer Beziehungstat: In Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in der Nacht zu Sonnabend ein Mann und eine Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung offenbar mit Messern aufeinander losgegangen. Beide wurden lebensgefährlich verletzt.