Zu den neuen Tönen über die Baustellen: Angekommen in der Staustadt Kiel

Kiel. Wer in den jüngsten Wochen und Monaten in Kiel mutwillig Lebenszeit vergeuden wollte (oder dort arbeiten musste), setzte sich im Pendlerverkehr ins Auto und fuhr durch die Stadt. Über den Theodor-Heuss-Ring, den Ostring und die Preetzer Straße, die Werftstraße und die Lütjenburger Straße, den Königsweg und die Goethestraße, je nach Leidensfähigkeit oder Heimweg – wobei „fahren“ in den Ohren vieler, die das täglich ertragen müssen, eine doch sehr beschönigende Umschreibung sein dürfte.

Und diese kurze Aufzählung ist bei Weitem nicht vollständig. Derzeit gibt es rund 100 Baustellen in der Stadt, von denen mindestens 20 den Verkehr einschränken. Eine Stadt und ihr ultimatives Stauerlebnis.

KVG schränkt wegen Staus einige Buslinie ein: Das war der Kipppunkt

Unzählige Menschen, denen das Fahren im ersten Gang auf die Nerven geht, schreiben sich seit Wochen die Finger an Beschwerden wund: ambulante Pflegedienste, die nicht mehr pünktlich zu ihren Kunden kommen, Pendler, Wirtschaftsverbände, Journalisten, ein wortreiches Hupkonzert. Im Kieler Rathaus perlte die Kritik stets ab, als handle es sich um eine Belanglosigkeit. Bis jetzt.

Der Kipppunkt war am vergangenen Montag erreicht: Die KVG schränkt einige Buslinien ein, weil sie wegen der Staus an den vielen Baustellen mehr Personal benötigt, das sie nicht hat. Die eigene Stadttochter zieht also die Notbremse, weil die Stadt zu viele Straßen aufreißt. Das kann man sich nicht ausdenken. Schon gar nicht in einer Zeit, in denen Menschen mit dem Deutschlandticket und dem Wegfall von Parkplätzen vom Busfahren überzeugt werden sollen.

Neue Töne von SPD und Grünen in Kiel: Jetzt muss die Verwaltung liefern

Die SPD hat in dieser Woche einen U-Turn, also eine 180-Grad-Wende, hingelegt: Die brave Kieler SPD, die fünf Jahre wenig bis gar keine Kritik an der von ihr mitgetragenen Verkehrswende geäußert hatte, legte nur wenige Wochen später als Junior-Kooperationspartner eine verbale Vollbremsung hin: Der ausgedünnte Busfahrplan sei eine „fatale Maßnahme“. Und noch drastischer bei einem anderen Thema: „Stoppt den Pollerwahnsinn“. Die Grünen forderten ihrerseits „ein besseres Baustellenmanagement“ und fürchten doch hinter vorgehaltener Hand, dass die SPD – gar nicht mehr auf grünem Anti-Auto-Kurs – zu einem schwierigen Partner werden könnte.

Es musste die Busse treffen, damit die Autofahrer gehört werden. Auch das ist grün-rote Politik. Der neue Ton ist angemessen. Und er kommt an: SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hatte die Wirtschaft erst kürzlich um Vorschläge zum Baustellenmanagement gebeten. Die hat bereits geliefert. Die Verwaltung und ihr Chef sind endlich in der Staustadt Kiel angekommen. Jetzt müssen sie zeigen, ob sie verstanden haben.

