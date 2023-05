﻿Zukunft der Kieler Innenstadt hängt vom Tempo der Umgestaltung ab

Die Stadt Kiel hat viele Ideen und Ansätze, um die Innenstadt aufzuwerten. Doch ob ein Profilierungsprozess wie „Kiel kann Kiez“ erfolgreich sein wird, vor allem mit der Umgestaltung der Holstenstraße zusammen. Bei den Bauarbeiten muss die Stadt aufs Tempo drücken, kommentiert Steffen Müller.

Kiel. Der Profilierungsprozess „Kiel kann Kiez“ klingt in der Theorie durchaus vielversprechend, auch wenn er noch eher unkonkret ist. Mit dem entsprechenden Angebot könnten die Kunden wieder zurück in die Kieler Innenstadt kommen. Diese Rechnung von Stadt und Kiel-Marketing mag im Grundgedanken richtig sein: Niemand kommt zum Einkaufen, wenn er dort nicht die passenden Geschäfte für sich findet. In Verbindung mit der Umgestaltung der Holstenstraße – so die Hoffnung der Stadt – blüht die City mit ihren neuen Kiezen wieder auf, der Leerstand verschwindet, das Leben pulsiert.