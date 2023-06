﻿Kieler-Woche-Start: Brüchiges Glück

Kiel. Perfektes Wetter, attraktives Bühnenprogramm und ganz viele entspannte Menschen. Die Kieler Woche ist großartig gestartet. Nach Jahren der Einschränkungen zeigt sich, dass dieses Fest nicht ansatzweise an Attraktivität verloren hat. Im Gegenteil: Die Menschen dürsten offensichtlich nach Party, Freiluftspektakel und Erlebnis-Bummel. Dass es vor den Bühnen, am Bahnhof und am Wasser voll werden würde, sollte niemanden überrascht haben. Der Andrang scheint aber in diesem Jahr eine neue Dimension zu erreichen.

An der Kiellinie haben sich unerfreuliche Szene abgespielt

Zur Wahrheit gehört, dass die Auftaktbilanz beinahe ganz anders ausgefallen wäre. An der Kiellinie haben sich am Abend Szenen abgespielt, die niemand haben möchte. Weinende Jugendliche, die im Gedränge von Angst erfasst wurden. Sicherheitskräfte, die zeitweilig überfordert wirkten – und zu spät das Areal am Wasser abgeriegelt haben. Hier hätte in der Wahrnehmung vieler Menschen vor Ort nur ein Funke genügt, und die Situation wäre den Veranstaltern entglitten. Nur mit viel Glück beruhigte sich alles wieder.

Auch auf dem Rathausplatz sind Stadt und NDR beinahe Opfer des eigenen Erfolges geworden. Die Zugkraft der Sportfreunde Stiller war generationsübergreifend so groß, dass die vom Internationalen Markt ohnehin zerstückelte Fläche nicht ausreichte, um alle Fans aufzunehmen. Viele Menschen kehrten um, bevor sie einen Blick auf die Band werfen konnten.

Nun beginnt erfahrungsgemäß die etwas entspanntere Phase der Kieler Woche. Zeit genug also für die Organisatoren, bis zum Abschlusswochenende die Zugangssteuerung für die großen Flächen zu verbessern und die Koordination der Sicherheitskräfte zu optimieren. Dann kann das Fest hoffentlich so friedlich und fröhlich weitergehen, wie wir es uns alle wünschen.

