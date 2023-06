﻿Zum Kampf um Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel: Zielkonflikt und Machtfrage

Kostenfrei bis 07:30 Uhr lesen

Es geht um zwei Aufsichtsratssitze

Aufstand der Gewerkschaften gegen grün-rote Stadtwerke-Pläne in Kiel

Der Haussegen hängt schief: Gewerkschaften laufen Sturm gegen den Plan von Grün-Rot in Kiel, ihnen zwei Sitze im zwölfköpfigen Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel wegzunehmen. Die Kommunalpolitik will die beiden Sitze in dem Kontrollgremium wieder selbst besetzen. Die Einzelheiten des Konflikts.