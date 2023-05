﻿Halteverbot am Deichweg: Schlechter Stil bei der Kommunikation

Kiel. Sicherheit hat immer Vorrang. Und Safety First gilt auch am Deichweg am Falckensteiner Strand. Es steht außer Frage, dass jederzeit gewährleistet sein muss, dass Rettungswagen ohne Behinderungen durch parkende Autos oder Gegenverkehr zum Einsatzort gelangen. Dass die Stadt Kiel die Neustrukturierung beim Parken am Falckensteiner Strand nutzt, damit Rettungskräfte schneller an ihr Ziel kommen, ist ihr gutes Recht. Der Aufschrei wäre groß, wenn durch blockierende Fahrzeuge ein Notarzt zu spät eintreffen würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kritik muss sich die Stadt aber für ihre Kommunikation gefallen lassen. Dass weder mit dem Ortsbeirat noch mit den betroffenen Gastronomen vor der Einrichtung des Parkverbots am Deichweg der Austausch gesucht wurde, ist schlechter Stil. Es erweckt den Eindruck, als wollten die Verantwortlichen im Rathaus unangenehmen Gesprächen aus dem Weg gehen. Hätte vorab ein Dialog stattgefunden, hätten Lösungen für die berechtigten Beschwerden gefunden werden können.

Falckensteiner Strand: Halteverbot schlecht kommuniziert

Zumindest über die Einrichtung von Behindertenparkplätzen hätte gesprochen werden können. Die nun angekündigte Prüfung der Stadt, eventuell barrierefreie Plätze zu schaffen, kommt höchstwahrscheinlich für diese Saison zu spät.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Insgesamt wirkt das neue Parkkonzept am Falckensteiner Strand unausgegoren. Dass das Antennenfeld ab 19 Uhr geräumt sein muss, ist unverständlich. Durch den Wegfall von Parkplätzen nicht nur am Deichweg ist Ärger programmiert. Denn an Sonnentagen reichte der bisherige Parkraum kaum aus. Falls es das Ziel der Stadt war, dass durch die Neuordnung mehr Strandbesucher den ÖPNV nutzen, hat sie sich verrannt. Denn die Busse und Fähren nach Falckenstein sind bereits jetzt im Sommer häufig überfüllt. Ein Umsteigen gelingt nur bei einer verbesserten Taktung.

KN