Coop zieht an alten Standort in Gaarden zurück und baut 100 neue Wohnungen

Die Coop-Genossenschaft kehrt an ihre Wurzeln zurück und will ihren Stammsitz künftig wieder in der Sörensenstraße in Kiel-Gaarden haben. Neben neuen Bürogebäuden und einem modernen Rewe-Markt sollen auf dem Gelände zugleich 100 Wohnungen entstehen.