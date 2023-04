﻿Städtepartnerschaft Kiel und Qingdao: Im Zweifel verzichten

Kiel. Da hat die Ratsversammlung ein Thema massiv unterschätzt: Die heftige Kritik an der geplanten Städtepartnerschaft mit der chinesischen Stadt Qingdao, die mittlerweile auch überregional für Aufmerksamkeit sorgt, dürfte in der Kommunalpolitik in dieser Form niemand erwartet haben. Gute Absichten alleine, das zeigt sich an diesem Beispiel überdeutlich, reichen oft nicht aus. Das Stadtparlament hat mit seiner Entscheidung so getan, als hätte sich die Welt in den vergangenen Jahren politisch nicht gedreht. Das fällt ihr nun auf die Füße.

Städtepartnerschaft mit Qingdao: Austausch mit Geheimdiensten ist nötig

Wer sich mit Chinesen über Meeresschutz, Segelsport und Wissenschaft austauschen möchte, muss die Spionage-Gefahr im Blick behalten. Zivilgesellschaftliche Kräfte, die sich um harmlosen kulturellen Austausch bemühen, gibt es dort kaum – und sie können nicht ansatzweise so frei operieren wie in Deutschland. Daher ist die Forderung an die Stadt, sich endlich mit Sicherheitsexperten und Geheimdiensten intensiv auszutauschen, mehr als berechtigt. Es hätte längst geschehen müssen.

Glücklicherweise ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen. Noch kann nachgeholt werden, was schon vor dem Ratsbeschluss hätte passieren müssen. Kiel sollte sich mit der nächsten Städtepartnerschaft sehr viel Zeit lassen – und im Zweifel darauf verzichten.