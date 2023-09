Hilferuf der Kieler Busfahrer: Bei der KVG fehlt der enge Austausch

CDU fordert härteren Schnitt

Nach anhaltender Kritik und Sicherheitsbedenken erteilt Kiel eine Absage an die geplante Städtepartnerschaft zu Qingdao in China – hält sich aber noch eine Hintertür offen. Das Vorhaben wird „vorerst ausgesetzt“, heißt es. CDU und FDP in der Kieler Ratsversammlung fordern einen härteren Schnitt.