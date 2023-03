﻿10 000 Anzeigen im Jahr 2022: Wie der Kommunale Ordnungsdienst Kiel arbeitet

Kiel. Es ist kurz nach 17 Uhr am Freitag, als Peter Steffen Verstärkung anfordert. Zusammen mit seinem Kollegen Tunahan Sapmaz steht er vor dem Kieler Hauptbahnhof. Diverse Autos, die im absoluten Halteverbot zum Stehen kommen, ein betrunkener Mann, der sich mit seinem Verhalten selbst in Gefahr bringt: Die Lage wird etwas unübersichtlich für die beiden Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD). Nichts Ungewöhnliches, gerade am Kieler Hauptbahnhof.

Der Kommunale Ordnungsdienst ist knapp vier Jahre nach seiner Gründung zu einer festen Institution geworden. Zum Team gehören 32 Angestellte, die Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sind und auf den Straßen Kiels für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen sollen.

Für Steffen und Sapmaz beginnt die Schicht am Freitag um 14.42 Uhr. Beide sind Mitte 30, Steffen seit Mai 2020 dabei, Sapmaz seit August 2021. Ihren Job machen sie gerne, das sieht man. „Jeder Tag ist anders, es kann immer wieder etwas Überraschendes passieren“, sagt Steffen.

KOD in Kiel setzt Schwerpunkte in Gaarden und der Innenstadt

Der Freitagnachmittag gestaltet sich überraschungsfrei. Steffen und Sapmaz laufen durch die Holstenstraße, halten einen Jungen an, der ihnen mit seinem Fahrrad entgegenkommt. Steffen erklärt kurz, dass das Fahrradfahren nicht erlaubt ist, der Junge schiebt weiter.

Auffällig: Sobald Steffen und Sapmaz jemanden kontrollieren, stellen sie sich immer gleich auf. Einer spricht mit dem Bürger, der andere steht ungefähr in einem rechten Winkel davon und sichert die Situation. L-Stellung nennt sich das und ist genau dafür gedacht, auf böse Überraschungen vorbereitet zu sein. „Man weiß nie, ob nicht doch jemand ein Messer zückt“, sagt Sapmaz. Kommt zum Glück fast nie vor.

Steffen und Sapmaz sind an diesem Tag für die Kieler Innenstadt eingeteilt, ein schwerpunktmäßiges Einsatzgebiet. Das zweite ist der Stadtteil Gaarden, in dem eine weitere zweiköpfige Fußstreife unterwegs ist. Ein drittes Team deckt an diesem Freitag andere Stadtteile ab.

Verkehrssituation am Hauptbahnhof in Kiel oft unübersichtlich

Nächste Station nach der Holstenstraße ist der Hauptbahnhofsvorplatz in Kiel. Hier schlägt der KOD mindestens viermal am Tag auf. Der Hauptbahnhof ist als gefährlicher Ort eingestuft, zudem ist die Verkehrssituation hier regelmäßig unübersichtlich. So auch an diesem Freitag.

Viele Menschen halten mit ihrem Auto im absoluten Halteverbot, um „mal eben kurz“ Reisende abzuholen. Steffen und Sapmaz haben alle Hände voll zu tun, die Fahrspur freizuhalten. In der Regel reichen zwei, drei kurze Worte, dann fahren die Autofahrer weiter. Um eine Anzeige kommen sie dann meist herum. „Wir wollen zunächst aufklären und das Gespräch suchen“, sagt Steffen.

Geredet wird viel: Während der Präsenzstreifen des KOD wurden im Jahr 2022 rund 30 000 Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Oft wenden sich Menschen auch an den KOD, wenn sie Fragen haben – beispielsweise zu Parkregeln.

KOD erfasst in Kiel 2022 rund 7500 Verstöße im Fahrzeugverkehr

Es gibt aber auch viele Ordnungswidrigkeiten, die der Ordnungsdienst zur Anzeige gebracht hat. 2022 waren es bis Mitte November allein knapp 7500 Verstöße im Fahrzeugverkehr – dreimal so viele wie noch 2021. Dazu kommen mehr als 2000 Verstöße in vielen anderen Bereichen.

Der Grund für die steigenden Zahlen: Corona. „Wir haben 2021 besonders viele Kontrollen entsprechend der Corona-Verordnungen durchgeführt“, erklärt KOD-Leiter Rajko Wengel. Dadurch konnten andere Bereiche weniger häufig kontrolliert werden. 2022 war eine Rückkehr zur Normalität – „vor Corona haben wir ähnliche Zahlen verzeichnet“, so Wengel.

Die Aufgabengebiete des Ordnungsdienstes sind so vielfältig, dass das Scrollen durch die verschiedenen Meldearten in der Dienst-App des KOD eine gefühlte Ewigkeit dauert. Ob Wildpinkeln, Müllablagerungen oder aggressives Betteln: Sapmaz und Steffen müssen sich mit vielen unterschiedlichen Rechtsbereichen auskennen.

Kommunaler Ordnungsdienst Kiel: Gutes Wetter sorgt für mehr Arbeit

Am Hauptbahnhof ist weiterhin viel los. Das schöne Wetter lockt auch viele Menschen aus der Trinkerszene nach draußen, lautstarke Musik hallt über den Platz. „Wenn das Wetter gut ist, haben wir mehr zu tun“, sagt Steffen.

Ein betrunkener Mann läuft zu verschiedenen Gruppen hin, spricht sie penetrant an und geht auch nach mehrfachen Aufforderungen nicht weg. Ein Verhaltensstörer, wie es ordnungsrechtlich heißt. Der KOD behält ihn im Auge, damit es nicht zur Eskalation kommt. Ein normaler Tag für Steffen und Sapmaz – auf ihrer täglichen Streife durch Kiel.