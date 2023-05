﻿Bilanz nach fünf Jahren: AfD in Kiel lässt Sitze in acht Ortsbeiräten unbesetzt

Wähler-Interessen nicht vertreten

Fünf Jahre ist die letzte Kommunalwahl her. Seitdem hatte die AfD Zeit, zehn Ortsbeiräte mit einer Person zu besetzen, die die Interessen ihrer Wähler vertritt – geschafft hat sie es nur in zwei. Das sorgt für Kritik aus den übrigen Parteien. Was die AfD selbst dazu sagt.

