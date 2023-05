﻿Nach historischem Sieg der Grünen: Erste Flirts schon während der Wahlparty

Kiel. Mehr als sechs Prozentpunkte zugelegt, und, was noch viel wichtiger ist, einen historischen Sieg errungen: Die Grünen in Kiel sind die Partei der Stunde. Und der nächsten fünf Jahre, denn ohne die neue stärkste politische Kraft an der Förde wird es in der Ratsversammlung ab sofort nicht mehr gehen. Und so überrascht es nicht, dass bei der Wahlparty der Grünen in der „Räucherei“ nicht nur Politiker der SPD, allen voran Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, sondern auch der CDU als Gäste vorbeischauten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Viele stellen schon Forderungen“, sagt Fraktionsvorsitzende Anke Oetken zu später Stunde am Sonntagabend und lacht beherzt, so als gefalle ihr die Rolle. Doch die Flirts der möglichen Kooperationspartner verhallen, die Entscheidung, mit wem die Grünen zusammengehen, soll erst nach Sondierungsgesprächen mit beiden Parteien fallen, sagt Oetken. Sie freue sich jetzt zunächst über das eigene Abschneiden: „Ich bin begeistert, das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen.“

Grüne in Kiel: Von 14 auf 20 Prozent in Gaarden

Samet Yilmaz, neben Oetken zweiter Spitzenkandidat der Grünen, formuliert seine Freude am späten Abend so: „Kiel brauchte und hat jetzt ein grünes Gesicht.“ Yilmaz’ Stimme am Telefon klingt euphorisch. Yilmaz, das neue Gesicht bei den Grünen, hat den Frust über seine eigene Wahlkreis-Niederlage in Gaarden-Ost zu dem Zeitpunkt längst verdaut. Dank seines Listenplatzes zwei und des überragenden Wahlergebnisses wird auch er Mitglied der Ratsversammlung sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht zuletzt versöhnte ihn auch sein eigenes Ergebnis mit dem Scheitern als Direktkandidat: Das Ergebnis in Gaarden konnte von 14 auf 20 Prozent der abgegebenen Stimmen gesteigert werden. Für Yilmaz ist der Stadtteil eine Herzenssache: Er ist in Gaarden aufgewachsen, hat die Hauptschule in Gaarden 1996 abgeschlossen, seine Eltern wohnen noch heute dort. Mittlerweile arbeitet der Grünen-Politiker als Referent in der Landesregierung, hat studiert und in Politikwissenschaften promoviert. „Ich will ein Vorbild sein und zeigen: Man kann das auch schaffen, wenn man in Gaarden zur Schule geht“, sagt Yilmaz. Es dürfe künftig kein Nachteil mehr sein, aus Gaarden zu kommen.

Wahlbeteiligung in Gaarden liegt bei nur 22 Prozent

Von Haustür zu Haustür ist er im Wahlkampf gegangen, sein Fazit: „Wir müssen auf dem Ostufer mehr Präsenz zeigen, die Menschen dort für Politik begeistern und viel Aufklärungsarbeit leisten, warum es sinnvoll ist, wählen zu gehen.“ Das sahen bei dieser Kommunalwahl nämlich nur 22 Prozent der Wahlberechtigten so, in Gesamt-Kiel waren es immerhin 48 Prozent. „Das ist harte Arbeit.“

Lesen Sie auch

Das Grünen-Führungsduo will diese Arbeit leisten. Mehr noch: Kiel soll insgesamt noch lebenswerter, und ja, grüner werden. Auch die Mobilitätswende wollen die Grünen vorantreiben, vor allem den Radverkehr ausbauen. Für Yilmaz beginnt nun die erste Amtszeit, für Oetken die zweite. Was sie in ihren ersten fünf Jahren in der Ratsversammlung gelernt hat? „Dass man einen langen Atem braucht“, antwortet sie. Für Gaarden gilt das vermutlich auch.