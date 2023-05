﻿Bildung und Schulbau in Kiel: Das wollen die Parteien

Kiel. Die Sanierung der Kieler Schulen steht weit oben auf der Prioritätenliste der Kieler Parteien – zumindest im Wahlkampf. Darüber hinaus geht es zum Thema Bildung in den Wahlprogrammen unter anderem um kostenlose Kitas und mehr Lehrkräfte. Mit welchen ihrer wichtigsten Positionen die Kieler Kreisverbände zur Kommunalwahl am 14. Mai um Stimmen werben, haben sie auf Nachfrage der Kieler Nachrichten für den fünften und letzten Teil der Serie zusammengefasst.

Die SPD betont, dass Kiel bei der Kinderbetreuung höhere Qualitätsstandards als das Land garantiere. Aber die Betreuung müsse noch zuverlässiger werden. „Trotz der Inflation sichern wir zu: Die Kita-Gebühren werden nicht erhöht“, so die Sozialdemokraten. „Der Schulbau braucht einen Turbo und weniger Bürokratie. Wir sind stolz, die Schulsozialarbeit erhalten und gestärkt zu haben.“ Die SPD will Mensen bauen und das Essen in Schulen und Kitas stetig verbessern.

Kommunalwahl in Kiel: Schulbau hat Priorität

Die Grünen weisen darauf hin, dass Bildung „gleichberechtigte Teilhabe und Chancengerechtigkeit“ unterstütze. Sie wollen die Beteiligung an Schulen, Schulsozialarbeit und die Aufenthaltsqualität stärken. Auch das Schulbau- und Sanierungsprogramm werde konsequent umgesetzt. „Wir schätzen den Wert des lebenslangen Lernens, wollen Schulen als Lebensorte verstehen, Übergänge im Bildungssystem erleichtern und die Potenziale der regionalen Bildungslandschaft nutzen.“

Die CDU legt den Finger in die Wunde: „Die Schulgebäude wurden jahrelang vernachlässigt. Wir werden jährlich mindestens 50 Millionen Euro investieren.“ Dazu zähle auch die digitale Ausstattung mit Hard- und Software an allen Kieler Schulen. „Um Kiel für internationale Fachkräfte attraktiv zu machen, werden wir die Gründung einer internationalen Schule vorantreiben“, so die CDU. Die Anbindung der Hochschulen an den öffentlichen Nahverkehr soll verbessert werden.

Die FDP stellt grundsätzlich klar: „Bildung ist ein Bürgerrecht. Sie dient der Stärkung des Einzelnen und sichert unser aller Zukunft.“ Deshalb wollen die Liberalen mehr Lehrkräfte und Sozialpädagogen einstellen „und sie regelmäßig und bedarfsgerecht fortbilden“. Zudem haben sie das Ziel, nicht nur die Schulen – inklusive Breitbandanschluss – zu sanieren, sondern auch Sport- und Schwimmhallen. „Um Kinder nicht schon vor der Schule abzuhängen, fordern wir kostenlose Kitas“, so die FDP.

Der SSW teilt mit: „In der Bildungsregion Kiel wollen wir Chancengleichheit für alle Kinder erreichen. Wir setzen uns für die beitragsfreie Kita und einen engagierten Ausbau von Kitaplätzen ein.“ Neubau und Sanierung von Kieler Schulen soll vorangetrieben werden. „Bei der Gestaltung der Frei- und Lernflächen von Schulen wollen wir uns an skandinavischen Vorbildern orientieren. Alle Kinder müssen Zugang zu kostengünstigem Schulessen haben.“

Kieler Parteien wollen Bildungschancen für alle

Die Linke „kämpft dafür, dass alle die gleichen Bildungschancen erhalten. Die Kieler Schulen müssen nachhaltig saniert und bedarfsgerecht ausgestattet werden.“ Auch Kitas sollen besser ausgestattet, auf die verschiedenen Bedarfe ausgerichtet und kostenfrei sein. Die Linke möchte zudem die „Bedingungen der Beschäftigten in Ausbildungsverhältnissen verbessern und unterstützt den Kampf gegen Prekarisierung in Wissenschaft und Lehre“, teilt sie mit.

Von der AfD heißt es: „Der Zustand in Teilen der Kieler Schulen ist eine Zumutung für Schüler und Lehrkräfte. Der Sanierungsstau von Rot-Grün muss konsequent abgebaut und Schulen fortlaufend instandgehalten werden.“ Der AfD zufolge sollen kleine Klassen erhalten „und nach Leistungsvermögen getrennt unterrichtet werden. Zur Integration und zum Deutscherwerb wollen wir Kinder derselben ausländischen Herkunft möglichst einzeln in Klassen unterbringen.“

Die Partei äußert sich gewohnt satirisch: „Die Partei wird einige ausgewählte Schulen nach Schulschluss in Kulturstätten (sogenannte Clubs) umwidmen. Unsere örtlichen Schulen bieten mit ihrem dreckigen, heruntergekommenen Retro-Chic hierfür das perfekte Arrangement. So retten wir nebenbei noch die Kieler Kulturszene.“

Die Basis, die ebenfalls in Kiel antritt, hat sich bis Redaktionsschluss auf unsere Anfrage nicht geäußert.